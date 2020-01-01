У доньки загиблого Героя з Волині– день народження: волонтери готують подарунки

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.26 травня десять років святкує. Вона – донька полеглого за Україну Героя. Тато дівчинки здобув освіту фельдшера у Ковельському медичному коледжі. У квітні 2014 року був мобілізований до Збройних Сил України, був старшим солдатом та санітарним інструктором-радіотелефоністом 51-ї окремої механізованої бригади. Олексій загинув 29-го серпня 2014 року від рук російських окупантів під час виходу «зеленим коридором» з Іловайського котла в районі с. Новокатеринівка.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений Олексій Васильович нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Донька Героя України Даринка – весела, енергійна, допитлива, слухняна, добра та чуйна дівчинка, і цього року вона закінчує вже початкову школу. Навчання їй дається легко, хоча виконання домашніх завдань займає велику кількість часу. Особливо дівчинка любить уроки математики, читання, інформатики, а от англійська мова займає друге місце, оскільки тяжко дається і над нею приходиться трохи довше сидіти, щоб опанувати.Щодо майбутньої професії, то тут бажання кожного року змінюються. То Даринка мріяла стати перукарем та робити дівчаткам зачіски, щоб вони завжди були красунями, то вчителем, щоб передавати свої знання іншим. А тепер вона хоче стати лікарем, і допомагати людям бути здоровими та щасливими.Сім’ї Тарасюків переважно допомагають дуже близькі люди – бабусі, тітка, друзі, за що мама Світлана їм дуже вдячна.Як і всі діти Даруся любить подорожувати, їй подобається пізнавати щось нове. Завдяки зусиллям волонтерів дівчинці вдалося побувати в Карпатах, приємні спогади та враження від подорожі залишаться назавжди. Цього року дівчинка планувала відвідати столицю Данії. У зв'язку з впровадженням карантину мандрівку перенесли, тому Даринка нетерпляче чекає на завершення карантину і відновлення авіаперельотів для здійснення своєї мрії.Як і більшість дітей, яких доторкнулась війна, дівчинка хоче щоб настав мир, припинилась війна, щоб вона більше ні в кого не забрала татусів.Зробити сюрприз для Даринки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509992294100 та 0989481450.4149-4991-3895-7392 (Козуля Світлана Валеріївна)Даринка Тарасюк – 10 років (26.05.2010). м. Ковель. Одяг: 158; взуття: 37.