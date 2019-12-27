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У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО

У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
На території Лісівничого молодіжного центру у Воротневі з’явилася алейка лікарських трав.

Вона служитиме ще однією навчальною базою для вихованців молодіжного центру, повідомляють у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.

"Така ідея виникла уже давно. Реалізувати ми її вирішили саме у такому вигляді. Висадили трави у дерев’яні горщики і виставили поруч із центральною будівлею Центру, неподалік експозиції із декоративними рослинами, що у Школі лісового дизайнера", – розповідає керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук, яка безпосередньо і створювала алейку, і тепер за нею доглядатиме.

Як зазначає Валентина Петрівна, така робота – лише перший етап. Поки тут оселилися шалфей, чебрець, валер’яна лікарська, ехінацея, конвалія звичайна, звіробій, деревій, первоцвіт весняний, пижмо, м’ята перцева, меліса лимонна, подорожник, базилік, календула, суниця лісова, барвінок та інші.

Продовження роботи відбудеться найближчим часом. Планується ще створення алейки пряно-ароматичних культур та ряду овочевих.

У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО


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Теги: Воротнів, лікарські рослини, алея
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