У Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу
Сьогодні, 11:53
У високогір’ї українських Карпат станом на ранок 26 травня випало 10-15 сантиметрів снігу, місцями надуви – до 40 сантиметрів.
Про це пише "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook.
"У високогір'ї випало близько 10-15см снігу, місцями надуви до 30-40см. Станом на 9:30 26.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західній 5м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться у повіломлені.
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Нагадаємо, що 7 травня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах теж випало чимало снігу.
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Про це пише "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook.
"У високогір'ї випало близько 10-15см снігу, місцями надуви до 30-40см. Станом на 9:30 26.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західній 5м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться у повіломлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Львові та Карпатах випав сніг. ВІДЕО
Нагадаємо, що 7 травня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах теж випало чимало снігу.
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