Скільки на Волині зареєстрували «карантинних» шлюбів та розлучень
Сьогодні, 12:20
Працівники відділів ДРАЦС у Західній Україні під час карантину зареєстрували 1704 шлюби та 190 розлучень.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Так, у карантинний період шлюб взяли: 801 пара у Львівській області, Рівненській області - 491, Волинській області - 412.
Разом з тим, працівники відділів реєстрували і розірвання шлюбів. Впродовж карантину розлучилися 97 пар у Львівській області, 47 - у Рівненській області та 46 - у Волинській області.
Заяву для реєстрації шлюбу можна подати не виходячи із дому через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Так, у карантинний період шлюб взяли: 801 пара у Львівській області, Рівненській області - 491, Волинській області - 412.
Разом з тим, працівники відділів реєстрували і розірвання шлюбів. Впродовж карантину розлучилися 97 пар у Львівській області, 47 - у Рівненській області та 46 - у Волинській області.
Заяву для реєстрації шлюбу можна подати не виходячи із дому через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Сьогодні, 12:25
Скільки на Волині зареєстрували «карантинних» шлюбів та розлучень
Сьогодні, 12:20
У Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу
Сьогодні, 11:53
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
Сьогодні, 11:40