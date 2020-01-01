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Скільки на Волині зареєстрували «карантинних» шлюбів та розлучень

Скільки на Волині зареєстрували «карантинних» шлюбів та розлучень
Працівники відділів ДРАЦС у Західній Україні під час карантину зареєстрували 1704 шлюби та 190 розлучень.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Так, у карантинний період шлюб взяли: 801 пара у Львівській області, Рівненській області - 491, Волинській області - 412.

Разом з тим, працівники відділів реєстрували і розірвання шлюбів. Впродовж карантину розлучилися 97 пар у Львівській області, 47 - у Рівненській області та 46 - у Волинській області.

Заяву для реєстрації шлюбу можна подати не виходячи із дому через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua.

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Теги: шлюби, розлучення, карантин
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