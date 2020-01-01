Скільки на Волині зареєстрували «карантинних» шлюбів та розлучень





Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.



Так, у карантинний період шлюб взяли: 801 пара у Львівській області, Рівненській області - 491, Волинській області - 412.



Разом з тим, працівники відділів реєстрували і розірвання шлюбів. Впродовж карантину розлучилися 97 пар у Львівській області, 47 - у Рівненській області та 46 - у Волинській області.



Заяву для реєстрації шлюбу можна подати не виходячи із дому через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники відділів ДРАЦС у Західній Україні під час карантину зареєстрували 1704 шлюби та 190 розлучень.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Так, у карантинний період шлюб взяли: 801 пара у Львівській області, Рівненській області - 491, Волинській області - 412.Разом з тим, працівники відділів реєстрували і розірвання шлюбів. Впродовж карантину розлучилися 97 пар у Львівській області, 47 - у Рівненській області та 46 - у Волинській області.Заяву для реєстрації шлюбу можна подати не виходячи із дому через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua

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