Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Сьогодні, 18:43
У Рожищі оновили в'їзний знак, а біля нього висадили клумбу з декоративних кущів та чорнобривців.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.
В суботу, 23 травня, працівники міської ради - міський голова В’ячеслав Поліщук та його заступник Сергій Лясковський, також місцевий художник Віталій Шевченко й керівник магазину Єва» у Рожищі Наталія Волик наводили благоустрій біля в’їзного знаку «Рожище».
"П’ять годин невтомної праці й «Рожище» засяяло гарними кольорами на фоні блакитного неба. А клумба, сподіваємося, буде радувати рожищан своєю красою протягом усього сезону", - йдеться на сайті.
Також додають, цього дня висадили декоративні туї навпроти площі Богдана Хмельницького.
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Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.
В суботу, 23 травня, працівники міської ради - міський голова В’ячеслав Поліщук та його заступник Сергій Лясковський, також місцевий художник Віталій Шевченко й керівник магазину Єва» у Рожищі Наталія Волик наводили благоустрій біля в’їзного знаку «Рожище».
"П’ять годин невтомної праці й «Рожище» засяяло гарними кольорами на фоні блакитного неба. А клумба, сподіваємося, буде радувати рожищан своєю красою протягом усього сезону", - йдеться на сайті.
Також додають, цього дня висадили декоративні туї навпроти площі Богдана Хмельницького.
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