Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО





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В суботу, 23 травня, працівники міської ради - міський голова В’ячеслав Поліщук та його заступник Сергій Лясковський, також місцевий художник Віталій Шевченко й керівник магазину Єва» у Рожищі Наталія Волик наводили благоустрій біля в’їзного знаку «Рожище».



"П’ять годин невтомної праці й «Рожище» засяяло гарними кольорами на фоні блакитного неба. А клумба, сподіваємося, буде радувати рожищан своєю красою протягом усього сезону", - йдеться на сайті.



Також додають, цього дня висадили декоративні туї навпроти площі Богдана Хмельницького.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі оновили в'їзний знак, а біля нього висадили клумбу з декоративних кущів та чорнобривців.Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.В суботу, 23 травня, працівники міської ради - міський головата його заступник, також місцевий художникй керівник магазину Єва» у Рожищінаводили благоустрій біля в’їзного знаку «Рожище»."П’ять годин невтомної праці й «Рожище» засяяло гарними кольорами на фоні блакитного неба. А клумба, сподіваємося, буде радувати рожищан своєю красою протягом усього сезону", - йдеться на сайті.Також додають, цього дня висадили декоративні туї навпроти площі Богдана Хмельницького.

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