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Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО

Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
У Рожищі оновили в'їзний знак, а біля нього висадили клумбу з декоративних кущів та чорнобривців.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.

В суботу, 23 травня, працівники міської ради - міський голова В’ячеслав Поліщук та його заступник Сергій Лясковський, також місцевий художник Віталій Шевченко й керівник магазину Єва» у Рожищі Наталія Волик наводили благоустрій біля в’їзного знаку «Рожище».

"П’ять годин невтомної праці й «Рожище» засяяло гарними кольорами на фоні блакитного неба. А клумба, сподіваємося, буде радувати рожищан своєю красою протягом усього сезону", - йдеться на сайті.

Також додають, цього дня висадили декоративні туї навпроти площі Богдана Хмельницького.

Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста та висадили біля нього квіти. ФОТО

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Теги: Рожище, благоустрій, в'їзний знак
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