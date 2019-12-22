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Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди

Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди
26 травня голова районної державної адміністрації Сергій Шкода та військовий комісар Рожищенського райвійськкомату Олег Гаврилюк вручили родинам двох загиблих Героїв із Рожищенського району державні нагороди (посмертно).

Про це повідомили на сайті Рожищенської районної державної адміністрації у Facebook.

Сирота Сергій Миколайович (1997 р.н.) та Войтович Андрій Володимирович (1990 р.н) - військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади загинули 9 грудня 2019 року в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.

Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди


Указом Президента України №131/2020 від 07 квітня 2020 року за самовіддане служіння Українському народові, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагородили молодшого сержанта Войтовича Андрія Володимировича та старшого солдата Сироту Сергія Миколайовича.

Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди



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Теги: Волинь, Рожище, Герої, нагороди, за мужність, війна
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