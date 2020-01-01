З Польщі депортують українця, який займався продажем фальсифікованих ліків
Сьогодні, 12:23
У Польщі українець декілька разів попадався на торгівлі підробленими ліками.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, 50-річний громадянин України в минулому двічі змінював свої дані, щоб заплутати правоохоронців. Коли ж його таки впіймали, то за скоєний злочин він отримав 7 місяців позбавлення волі.
Після того, як українець закінчив відбувати покарання у в’язниці, районний суд у Тарнові залишив його під арештом - в осередку для іноземців в Перемишлі. Як тільки будуть готові документи на депортацію, чоловіка примусово відвезуть до кордону й передадуть українській стороні.
Також на нього чекає багаторічна заборона на в’їзд до країн Шенгенської зони. Крім того, громадянин України повинен буде покрити кошти своєї депортації з Польщі.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, 50-річний громадянин України в минулому двічі змінював свої дані, щоб заплутати правоохоронців. Коли ж його таки впіймали, то за скоєний злочин він отримав 7 місяців позбавлення волі.
Після того, як українець закінчив відбувати покарання у в’язниці, районний суд у Тарнові залишив його під арештом - в осередку для іноземців в Перемишлі. Як тільки будуть готові документи на депортацію, чоловіка примусово відвезуть до кордону й передадуть українській стороні.
Також на нього чекає багаторічна заборона на в’їзд до країн Шенгенської зони. Крім того, громадянин України повинен буде покрити кошти своєї депортації з Польщі.
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