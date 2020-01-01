На Турійщині викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям. ФОТО





Так, склали 35 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та вісім – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП).Оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна,



«За даний період на порушників накладено 1 785 грн штрафів, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству, склали 4 988 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 12 кг водних біоресурсів. Також вилучено 12 од. заборонених знарядь лову та ще 15 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 22 травня державні інспектори провели спільний рибоохоронний рейд з працівниками Турійського відділення поліції. Так, на меліоративному каналі поблизу села Новий Двір виявили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, яке не передбачене Правилами рибальства. Порушники встигли виловити рибу: щуки - 2. та в’юна - 2. Рибу випустили назад у водойму.



На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.



24 травня рибпатрульні викрили аналогічні правопорушення. Інцидент стався на річці Оконка, що поблизу села Новосілки Маневицького району. Троє громадян ловилти рибу трьома мисиновими сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.



На викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направлено до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 18 по 25 травня інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 45 порушень.Так, склали 35 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та вісім – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП).Оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, повідомляє преслужба Волинського рибпатруля.«За даний період на порушників накладено 1 785 грн штрафів, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибному господарству, склали 4 988 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 12 кг водних біоресурсів. Також вилучено 12 од. заборонених знарядь лову та ще 15 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 22 травня державні інспектори провели спільний рибоохоронний рейд з працівниками Турійського відділення поліції. Так, на меліоративному каналі поблизу села Новий Двір виявили двох громадян. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, яке не передбачене Правилами рибальства. Порушники встигли виловити рибу: щуки - 2. та в’юна - 2. Рибу випустили назад у водойму.На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.24 травня рибпатрульні викрили аналогічні правопорушення. Інцидент стався на річці Оконка, що поблизу села Новосілки Маневицького району. Троє громадян ловилти рибу трьома мисиновими сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.На викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направлено до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

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