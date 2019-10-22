Восьмикласниця з недитячими обов’язками: донці-сироті загиблого Героя готують подарунки до дня народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами:таНевдовзі свій 14-й День Народження святкуватиме. Вона донька Захисника України, котрий був демобілізований у 2014 році та отримав на фронті кілька поранень. Воїн помер раптово у розташуванні своєї частини в Мукачево, куди був направлений з військового шпиталю після лікування. Ймовірно, причинами смерті стали отримані на фронті травми. До демобілізації чоловіка залишалося близько місяця, однак він не дожив до того моменту. Гостра серцева недостатність та набряк мозку вкоротили Андрієві віку. Сиротами залишилися діти, від яких мати відмовилася ще тоді, коли наймолодшій четвертій дитині –, було 3 місяці.Попри складну ситуацію у сім’ї з чотирма дітьми, яких виховує бабуся, Настуня дивиться на життя оптимістично. Каже, що труднощів та негараздів вона немає. Оскільки Настя найстарша, то на її тендітні плечі вже лягає дуже багато обов’язків. Потрібно бабусі у всьому допомогти і на грядках, і в хаті прибрати, і на кухні приготувати страви. А ще їй потрібно слідкувати, щоб хлопці вивчили уроки, охайно одягнулися, вчасно поїли. Іноді ще й меншу сестричку зі школи забрати, або просто погратися з нею. Настя розуміє, що Анічка у них наймолодша тому їй потрібно найбільше тепла та уваги. Проживають з дітками під доглядом бабусі ще й 2 настусиних кузенів, тому бабуся втішена, що може на найстаршу онучку завжди розраховувати.Не дивлячись на те, що в Анастасії багато дорослих обов’язків, дитина закінчує лише 8-мий клас. Каже, що немає таких уроків які їй були б не до вподоби, бо вчити потрібно всі. А найбільше радіє українській мові та літератури, також має хист й до англійської. Дуже спортивна дівчинка, але більше спорту обожнює співати.У майбутньому наша іменинниця себе бачить співачкою. А для цього Настуня докладає максимум зусиль. Нині вона відвідує музичну школу, грає на фортепіано та дуже гарно співає: друзі та знайомі відмічають незабутній настусин тембр, який справді обволікає душу. Віднедавна вона стала активною учасницею дитячої студії «Жайворонки» під керівництвом відомої волинської співачки та композиторки. Дитині дійсно подобається вчитись новому, і не зважаючи на те, що проживає в селі за 40 км від Луцька – їй все до снаги! Тому хапається за можливість навчатись і максимально проявити свій талант, розвиваючи вокальні здібності.Настуня дуже вдячна волонтерам які підтримують її і всю велику сім’ю! Минулоріч завдяки небайдужій підтримці патріотів – змогла побувати за кордоном і познайомитись з новими, добрими людьми з діаспори, скуштувала вперше смачні та екзотичні страви.Дитині дуже подобається відкривати для себе нові країни. Їх звичаї, стиль життя. Із захопленням сприймає все: і архітектуру, і природу, і культуру, і побут інших країн. Більше того – їй цікаво слідкувати за відомими блогерами-мандрівниками, котрі подорожують по світу, щоб переймати їхній досвід для стимулу її особистих подорожей в недалекому майбутньому. Та Настуня найдужче любить Україну, бо в цій державі вона народилася. Як зазначила наша іменинниця: «Україна – це квітуча земля де співають солов'ї і щебечуть пташки».Авторитетними людьми для Анастасії є рідні, близькі та вчителі. Особливо дитина дуже вдячна своїй бабусі, що постійно турбується про неї, дає важливі настанови, і з якою можна поділитися секретами. Бабуся в свою чергу теж дуже любить всіх своїх онуків, та як не було б складно (адже попри 4-х діток круглих сиріт при живій матері, що свого часу відмовилась, виховує ще й інших 2 малят) – ніколи не нарікає. Проте всі ми маємо розуміти, що у наш час, тим більше під час карантину, буває важко забезпечити дітей навіть найнеобхіднішим. Не кажучи про те, що підлітки швидко підростають, і потребують більші в розмірах речі та взутті.Анастасія Кравчук – невдовзі 14 років (28.05.2006), Ківерцівський р-н.Ріст:170; Розмір взуття: 38-39.Фінансово підтримати родину можна за реквізитами банківської карти бабусі-опікуна: