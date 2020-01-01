Скільки маленьких лучан цьогоріч підуть у перший клас
Сьогодні, 15:20
У новому навчальному році у Луцьку запланували створити 19 перших класів.
Про це йдеться на сайті мерії.
Нагадаємо, у Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл. Потрібно зайти на сайт школи та відправити на електронну адресу необхідну заяву.
Передбачають, що цьогоріч 3189 маленьких лучан підуть у перший клас.
Варто додати, навчальний рік у школах міста закінчують 27 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 238 з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті мерії.
Нагадаємо, у Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл. Потрібно зайти на сайт школи та відправити на електронну адресу необхідну заяву.
Передбачають, що цьогоріч 3189 маленьких лучан підуть у перший клас.
Варто додати, навчальний рік у школах міста закінчують 27 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 238 з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин пішов з життя, одягнувши петлю на шию
Сьогодні, 15:28
Скільки маленьких лучан цьогоріч підуть у перший клас
Сьогодні, 15:20
Світлофори у Луцьку змінили час роботи. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:10
Восьмикласниця з недитячими обов’язками: донці-сироті загиблого Героя готують подарунки до дня народження
Сьогодні, 15:03