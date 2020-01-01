Скільки маленьких лучан цьогоріч підуть у перший клас





Про це йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо, у Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на



Передбачають, що цьогоріч 3189 маленьких лучан підуть у перший клас.



Варто додати, навчальний рік у школах міста закінчують 27 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 238 з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому навчальному році у Луцьку запланували створити 19 перших класів.Про це йдеться на сайті мерії.Нагадаємо, у Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл . Потрібно зайти на сайт школи та відправити на електронну адресу необхідну заяву.Передбачають, що цьогоріч 3189 маленьких лучан підуть у перший клас.Варто додати, навчальний рік у школах міста закінчують 27 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 238 з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).

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