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Скільки маленьких лучан цьогоріч підуть у перший клас

Скільки маленьких лучан цьогоріч підуть у перший клас
У новому навчальному році у Луцьку запланували створити 19 перших класів.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, у Луцьку батьки майбутніх першачків можуть онлайн подавати заяви на навчання дітей до шкіл. Потрібно зайти на сайт школи та відправити на електронну адресу необхідну заяву.

Передбачають, що цьогоріч 3189 маленьких лучан підуть у перший клас.

Варто додати, навчальний рік у школах міста закінчують 27 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 238 з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).

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Теги: перший клас, школа, Луцьк
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