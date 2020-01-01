У яких селах на Турійщині виявили коронавірус станом на 26 травня
Сьогодні, 13:34
Станом на 12.00 годину 26 травня в Турійському районі офіційно зареєстрували 6 лабораторно-підтверджених методом ПЛР випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це йдеться на сторінці "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради".
Так, позитивні результати ПЛР інфекційного захворювання виявлені у:
1 жительки смт Луків (медичного працівника інфекційного відділення Ковельського МТМО);
1 жительки с.Городилець;
2 жительок смт Турійськ;
1 жительки с Мокрець (працівниці ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика");
1 жителя с. Тупали, який 8 травня помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі опрацьовуються усі, хто контактував з підтвердженими хворими на COVID-19 та визначається коло осіб, яким необхідно відбирати біоматеріал для ПЛР щодо підозри на вірусну інфекцію.
Додають, 4 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я усіх покращується. 1 особа, з підтвердженим позитивним результатом, знаходиться на самоізоляції (хвороба протікає безсимптомно).
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Про це йдеться на сторінці "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради".
Так, позитивні результати ПЛР інфекційного захворювання виявлені у:
1 жительки смт Луків (медичного працівника інфекційного відділення Ковельського МТМО);
1 жительки с.Городилець;
2 жительок смт Турійськ;
1 жительки с Мокрець (працівниці ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика");
1 жителя с. Тупали, який 8 травня помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі опрацьовуються усі, хто контактував з підтвердженими хворими на COVID-19 та визначається коло осіб, яким необхідно відбирати біоматеріал для ПЛР щодо підозри на вірусну інфекцію.
Додають, 4 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я усіх покращується. 1 особа, з підтвердженим позитивним результатом, знаходиться на самоізоляції (хвороба протікає безсимптомно).
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