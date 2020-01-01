У яких селах на Турійщині виявили коронавірус станом на 26 травня





Про це йдеться на сторінці "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради".



Так, позитивні результати ПЛР інфекційного захворювання виявлені у:

1 жительки смт Луків (медичного працівника інфекційного відділення Ковельського МТМО);

1 жительки с.Городилець;

2 жительок смт Турійськ;

1 жительки с Мокрець (працівниці ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика");

1 жителя с. Тупали, який 8 травня помер від ускладнень, спричинених хворобою.



Наразі опрацьовуються усі, хто контактував з підтвердженими хворими на COVID-19 та визначається коло осіб, яким необхідно відбирати біоматеріал для ПЛР щодо підозри на вірусну інфекцію.



Додають, 4 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я усіх покращується. 1 особа, з підтвердженим позитивним результатом, знаходиться на самоізоляції (хвороба протікає безсимптомно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12.00 годину 26 травня в Турійському районі офіційно зареєстрували 6 лабораторно-підтверджених методом ПЛР випадків коронавірусної інфекції COVID-19.Про це йдеться на сторінці "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради".Так, позитивні результати ПЛР інфекційного захворювання виявлені у:1 жительки смт Луків (медичного працівника інфекційного відділення Ковельського МТМО);1 жительки с.Городилець;2 жительок смт Турійськ;1 жительки с Мокрець (працівниці ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика");1 жителя с. Тупали, який 8 травня помер від ускладнень, спричинених хворобою.Наразі опрацьовуються усі, хто контактував з підтвердженими хворими на COVID-19 та визначається коло осіб, яким необхідно відбирати біоматеріал для ПЛР щодо підозри на вірусну інфекцію.Додають, 4 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я усіх покращується. 1 особа, з підтвердженим позитивним результатом, знаходиться на самоізоляції (хвороба протікає безсимптомно).

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