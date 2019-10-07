Активісти влаштували акцію протесту проти кадрової політики у Волинській ОДА. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



У акції взяли участь громадські активісти та учасники АТО-ООС. Вони принесли звернення до голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, у якому висловили свою незгоду з кадровою політикою облдержадміністрації.



“Вимоги: голова визнає все-таки, що його кадрові призначення були невдалими. Тому що за кожним із цих людей, починаючи з керівника апарату та закінчуючи заступниками, тими, кого хочуть призначити керівниками департаментів, тягнеться певний кримінальний шлейф” , – заявив організатор акції Вадим Ваврищук.



Другою вимогою активістів є зміна цих людей.



“Паралельно ми плануємо звернутися до депутатів обласної ради, щоб вони скликали позачергову сесію і висловили вотум недовіри”, – каже він.



З головою ОДА активістам поспілкуватись так і не вдалося. Натомість до них вийшов його заступник Анатолій Костик. Йому і передали звернення.



Нагадаємо, нещодавно у Волинській ОДА



Чиновника відсторонили від роботи на час проведення дисциплінарного розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти влаштували акцію проти кадрової політики Волинської облдержадміністрації.Про це повідомляє кореспондент 12 каналу з місця подіїУ акції взяли участь громадські активісти та учасники АТО-ООС. Вони принесли звернення до голови Волинської ОДА, у якому висловили свою незгоду з кадровою політикою облдержадміністрації.“Вимоги: голова визнає все-таки, що його кадрові призначення були невдалими. Тому що за кожним із цих людей, починаючи з керівника апарату та закінчуючи заступниками, тими, кого хочуть призначити керівниками департаментів, тягнеться певний кримінальний шлейф” , – заявив організатор акціїДругою вимогою активістів є зміна цих людей.“Паралельно ми плануємо звернутися до депутатів обласної ради, щоб вони скликали позачергову сесію і висловили вотум недовіри”, – каже він.З головою ОДА активістам поспілкуватись так і не вдалося. Натомість до них вийшов його заступник. Йому і передали звернення.Нагадаємо, нещодавно у Волинській ОДА вибухнув скандал із новопризначеним начальником департаменту соцзахисту Костянтином Нестеренком. Його підлеглі, п’ятеро керівників волинських інтернатів, заявили, що Нестеренко хотів сам призначати переможців тендерів.Чиновника відсторонили від роботи на час проведення дисциплінарного розслідування.

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