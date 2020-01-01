«Вечірня кава зі смаком історії»: у Луцьку влаштовують атмосферні посиденьки з нагоди 90-річчя автомобільного райду





Подію запланували на четвер, 28 травня, в творчому просторі «Луцька Венеція», що знаходиться в Парку ім.Лесі Українки. Про це організатори заходу повідомили на сторінці



З метою популяризації історії Луцька міжвоєнного періоду, історії створення Волинського Клубу Автомобільного, його членів та тогочасну діяльність, про реактивацію клубу: чим він зараз «живе», які плани, проекти будуть втілюватись розповідатимуть запрошені гості і спікери. Також присутнім обіцяють детальніше розповісти про фестиваль



«Вечірня кава зі смаком історії» відбуватиметься 28 травня о 21 годині в творчому просторі «Луцька Венеція», що знаходиться в Парку ім.Лесі Українки.



Вхід на подію - вільний, за попередньою реєстрацією (в особисті повідомлення на Facebook сторінку Wołyński Klub Automobilowy).

«Але карантинні вимоги ніхто не відміняв, звісно, ми їх будемо дотримуватись», – переконують організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 90-ліття від першого «Rajd Wołyński», що відбувся у 1930 році, у Луцьку влаштовують атмосферний захід «Вечірня кава зі смаком історії».Подію запланували на четвер, 28 травня, в творчому просторі «Луцька Венеція», що знаходиться в Парку ім.Лесі Українки. Про це організатори заходу повідомили на сторінці Волинського автомобільного клубу у Facebook.З метою популяризації історії Луцька міжвоєнного періоду, історії створення Волинського Клубу Автомобільного, його членів та тогочасну діяльність, про реактивацію клубу: чим він зараз «живе», які плани, проекти будуть втілюватись розповідатимуть запрошені гості і спікери. Також присутнім обіцяють детальніше розповісти про фестиваль «Волинь Ретро Фест» , в рамках якого на Волинь завітає більше 35 ретрокарів з країн Євросоюзу (попередньо заплановані дати скасували через пандемію COVID-19).«Вечірня кава зі смаком історії» відбуватиметьсящо знаходиться в Парку ім.Лесі Українки.Вхід на подію - вільний, за попередньою реєстрацією (в особисті повідомлення на Facebook сторінку Wołyński Klub Automobilowy).«Але карантинні вимоги ніхто не відміняв, звісно, ми їх будемо дотримуватись», – переконують організатори.

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