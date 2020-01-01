Під час розкопок у луцькому підземеллі знайшли повністю цілий скляний посуд





Про це науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк



Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАНУ спільно із адміністрацією Державного історико-культурного заповідника та Східноєвропейським національним університетом за участі Волинського відділення Спілки археологів України і далі продовжує попереднє вивчення віднайдених підземель Башти князів Чарторийських у Луцьку.



Віктор Баюк зазначив, що дві цілі форми скляного посуду це пізньосередньовічна пляшка гутного скла та аптекарська посудинка з комбінованим маркуванням.



Авторами знахідок стали випускники факультету історії, політології та національної безпеки а нині наукові співробітники заповідника Денис Грицюк та Юрій Близнюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час зачистки первісної підлоги кімнати при башті князів Чарторийських у Луцьку дослідники знайшли дві цілі форми скляного посуду.Про це науковий співробітник Охоронної археологічної служби України повідомив у Facebook.Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАНУ спільно із адміністрацією Державного історико-культурного заповідника та Східноєвропейським національним університетом за участі Волинського відділення Спілки археологів України і далі продовжує попереднє вивчення віднайдених підземель Башти князів Чарторийських у Луцьку.Віктор Баюк зазначив, що дві цілі форми скляного посуду це пізньосередньовічна пляшка гутного скла та аптекарська посудинка з комбінованим маркуванням.Авторами знахідок стали випускники факультету історії, політології та національної безпеки а нині наукові співробітники заповідниката

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