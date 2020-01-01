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Під час розкопок у луцькому підземеллі знайшли повністю цілий скляний посуд

Під час розкопок у луцькому підземеллі знайшли повністю цілий скляний посуд
Під час зачистки первісної підлоги кімнати при башті князів Чарторийських у Луцьку дослідники знайшли дві цілі форми скляного посуду.

Про це науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк повідомив у Facebook.

Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАНУ спільно із адміністрацією Державного історико-культурного заповідника та Східноєвропейським національним університетом за участі Волинського відділення Спілки археологів України і далі продовжує попереднє вивчення віднайдених підземель Башти князів Чарторийських у Луцьку.

Віктор Баюк зазначив, що дві цілі форми скляного посуду це пізньосередньовічна пляшка гутного скла та аптекарська посудинка з комбінованим маркуванням.

Авторами знахідок стали випускники факультету історії, політології та національної безпеки а нині наукові співробітники заповідника Денис Грицюк та Юрій Близнюк.

Під час розкопок у луцькому підземеллі знайшли повністю цілий скляний посуд
Під час розкопок у луцькому підземеллі знайшли повністю цілий скляний посуд


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Теги: Луцьк, вежа Чарторийських, історія, посуд, археологія
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