На «Ягодині» у вантажівці знайшли партію контрабандної ікри, замасковану під «гуманітарку». ФОТО





Так, 24 травня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України,



Відповідно до поданих до митного контролю документів слідував вантаж «гуманітарна допомога». В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 9800 банок консервів торговельної марки "DWORSKA UCZTA".



Таким чином, громадянин Республіки Польща, відповідальний за завантаження товару, через громадянина України вчинив дії, спрямовані на переміщення на митну територію України вантажу з приховуванням його від митного контролю, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування, ваги та кількості товару.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби виявили незадекларований товар вартістю 200 тисяч гривень.Так, 24 травня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, інформує Волинська митниця Держмитслужба.Відповідно до поданих до митного контролю документів слідував вантаж «гуманітарна допомога». В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 9800 банок консервів торговельної марки "DWORSKA UCZTA".Таким чином, громадянин Республіки Польща, відповідальний за завантаження товару, через громадянина України вчинив дії, спрямовані на переміщення на митну територію України вантажу з приховуванням його від митного контролю, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування, ваги та кількості товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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