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Через карантин фермер з Волині втратив 20 тонн овочів. ВІДЕО

Через карантин фермер з Волині втратив 20 тонн овочів. ВІДЕО
Через карантин та тривалу заборону роботи ринків і ярмарків волинський фермер Руслан Хомич не зміг продати вирощену городину. Зі 100 тонн овочів 30% врожаю вже зіпсувалося.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Нагадаємо, ринки і ярмарки у Луцьку та області припинили роботу 16 березня. 30 квітня у обласному центрі луцькі лепутати дозволили відновити роботу сільськогосподарським ярмаркам.

Нині вирощені в господарстві моркву, капусту та буряк фермер зберігає в холодильних кімнатах. На підтримку температури в них потрібно 10 тисяч гривень щомісяця, каже підприємець.

"Відкриття ринків не вирішує проблему збуту продукції, оскільки є сезонний попит на певні види овочів і зараз закінчився високий сезон", - каже Руслан Хомич.

Фермер каже, городину навіть попри карантинні послаблення не має куди подіти: "Овочі вирощені за європейськими стандартами, але на жаль, вони нікому не потрібні. Цього року ми взагалі думаємо, чи сіяти борщовий набір."

Овочі, які у холодильники не вмістилися псуються. Частину городини Руслан Хомич мусить викидати на смітник. Утилізував вже 30% цьогорічного врожаю.

Фермер звернувся по допомогу до чиновників з департаменту агропромислового розвитку Волині. Там господарю порадили збувати городину, поки не зіпсувалася, через інтернет.
Через карантин фермер з Волині втратив 20 тонн овочів. ВІДЕО
Через карантин фермер з Волині втратив 20 тонн овочів. ВІДЕО

"Найбільша проблема в тому, що зараз весна. Карантин, не було такого ринку збуту, як традиційно, тому що більшість фермерів збувають на ярмарках і на ринках, а вони були закриті. Сьогодні вранці я говорила з Русланом Хомичом, ми попередньо пропонували є такий сайт асоціації міст, багато виробників включилися в нього і мали реалізацію", - розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Людмила Петриканин.

На Волині 150 тисяч особистих селянських господарств, понад 600 фермерських господарств, розповідає заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Людмила Петриканин. Каже, через карантин більшість з них втрачають прибутки та не можуть збути вирощену продукцію.




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Теги: волинський фермер, карантин, бізнес
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