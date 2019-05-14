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Світлофори у Луцьку змінили час роботи. АДРЕСИ

Світлофори у Луцьку змінили час роботи. АДРЕСИ
У відповідь на звернення водіїв та зареєстровані петиції в Луцьку ведеться робота з коригування проїзду на перехрестях та налаштування роботи світлофорів.

Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.

Так, змінили часову програму роботи на таких світлофорах: перехрестя пр. Соборності-вул. Чорновола; перехрестя пр. Соборності – супермаркет ТАМ-ТАМ;

Збільшили час проїзду з проспекту Соборності на заправку та стоянку супермаркету: перехрестя вул. Винниченка – вул. Потапова;
Збільшено час проїзду по вул. Винниченка: перехрестя пр. Відродження - вул. Рівненська;

Збільшили час проїзду по вул. Рівнененській: перехрестя вул. Рівненська - вул. Авторемонтна.

Крім цього, змінили організацію дорожнього руху, замінили світлофорну колонку на вул. Авторемонтній. Збільшили час проїзду по вул. Рівненській.

Для зменшення часу простою автомобілів перед світлофором на об’єктах запровадили зміни часової програми в залежності від часу доби та інтенсивності руху по напрямках на перехресті. Такі зміни відбуваються на таких світлофорних об’єктах: Перехрестя вул. Карпенка-Карого – вул. Задворецька; Перехрестя вул. Рівненська – вул. Задворецька; Перехрестя вул. Рівненська – вул. Авторемонтна.

Наразі у Луцьку проводиться капітальний ремонт світлофорів, що реалізується за кошти співфінансування Луцької міської ради та Європейського Союзу в межах проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька» через Програму транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Роботи з організації дорожнього руху та налаштування світлофорів при ремонті виконується згідно з розробленим проєктом.

Проте, як зауважив Григорій недопад, при введені в роботу об’єктів виникає необхідність коригування у зв’язку зі зростанням інтенсивності руху автотранспорту.

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Теги: Луцьк, світлофори, час
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