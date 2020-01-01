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У Луцьку судили неповнолітню студентку, яка кастетом побила дівчину

У Луцьку судили неповнолітню студентку, яка кастетом побила дівчину
В обласному центрі Волині побилися студентки. Першокурсниця кастетом вдарила в обличчя іншу студентку, адже між ними тривалий час були неприязні відносини.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 8 жовтня 2019 року обвинувачена, яка є студенткою першого курсу Луцького кооперативного коледжу Львівського економічно-торгового університету, принесла до навчального закладу кастет, за допомогою якого спричинила тілесне ушкодження іншій студентці.

Допитана у судовому засіданні неповнолітня обвинувачена повністю визнала свою вину. Вона розповіла суду, що знайдений кастет зберігала протягом певного часу. Саме з його допомогою вона завдала тілесних ушкоджень потерпілій, з якою вони перебували у неприязних відносинах. Дівчина щиро розкаялася у вчиненому, просила її не карати та передати під нагляд матері, зобов`язавшись дотримуватись бездоганної поведінки.

Натомість потерпіла пригадала, що в день злочину вони разом з одногрупницею вийшли з коледжу, де на дорозі прибирали першокурсники, серед яких була обвинувачена. Оскільки вони протягом тривалого часу перебували в неприязних вілносинах, потерпіла покепкувала з обвинуваченої. Одразу ж після того першокурсниця підбігла до неї, витягнула з кишені кастет та вдарила її в обличчя. Зазначають, що студентки помирилися, тому потерпіла не наполягала на суворому покаранні обвинуваченої.

Суд визнав першокурсницю винною, однак звільнив неповнолітню від покарання, передавши її під нагляд матері на один рік, до досягнення нею повноліття.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: суд, студентка, Луцьк
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