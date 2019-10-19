вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю

У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю
У Нововолинську трьох дітей влаштували у прийомну сім'ю.

Про це йдеться на сайті мерії.

У місті функціонують прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, куди влаштовують дітей.

Сьогодні, 26 травня, двоє хлопчиків та дівчинка, котрі перебували у реабілітаційному центрі для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, знайшли нову родину. Держава гарантує таким батькам фінансову підтримку, допомогу у вирішенні проблемних питань.

Нагадаємо, раніше дітей за рішенням суду відібрали у матері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, усиновлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На території колишніх відстійників цукрового заводу у Володимирі хочуть облаштувати індустріальний парк
Сьогодні, 16:45
У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю
Сьогодні, 16:40
Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин
Сьогодні, 16:37
У Луцьку судили неповнолітню студентку, яка кастетом побила дівчину
Сьогодні, 16:22
Коли планують завершити музичний фонтан на Театральному майдані у Луцьку
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину Дівчинці з Волині, що народилася без рук та яку лишили в пологовому батьки, шукають нову родину
19 жовтень, 2019, 10:47
У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими
Сьогодні, 14:15
«Я маю право»: волиняни – серед переможців тематичного конкурсу дитячих малюнків «Я маю право»: волиняни – серед переможців тематичного конкурсу дитячих малюнків
25 травень, 17:10
Волинянин ґвалтував 13-річного похресника і продавав відео в інтернеті Волинянин ґвалтував 13-річного похресника і продавав відео в інтернеті
25 травень, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На території колишніх відстійників цукрового заводу у Володимирі хочуть облаштувати індустріальний парк
Сьогодні, 16:45
 0
У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю
Сьогодні, 16:40
 0
Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин
Сьогодні, 16:37
 0
У Луцьку судили неповнолітню студентку, яка кастетом побила дівчину
Сьогодні, 16:22
 0
Коли планують завершити музичний фонтан на Театральному майдані у Луцьку
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8