У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю





Про це йдеться на сайті мерії.



У місті функціонують прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, куди влаштовують дітей.



Сьогодні, 26 травня, двоє хлопчиків та дівчинка, котрі перебували у реабілітаційному центрі для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, знайшли нову родину. Держава гарантує таким батькам фінансову підтримку, допомогу у вирішенні проблемних питань.



Нагадаємо, раніше дітей за рішенням суду

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