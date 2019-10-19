У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю
Сьогодні, 16:40
У Нововолинську трьох дітей влаштували у прийомну сім'ю.
Про це йдеться на сайті мерії.
У місті функціонують прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, куди влаштовують дітей.
Сьогодні, 26 травня, двоє хлопчиків та дівчинка, котрі перебували у реабілітаційному центрі для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, знайшли нову родину. Держава гарантує таким батькам фінансову підтримку, допомогу у вирішенні проблемних питань.
Нагадаємо, раніше дітей за рішенням суду відібрали у матері.
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Про це йдеться на сайті мерії.
У місті функціонують прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, куди влаштовують дітей.
Сьогодні, 26 травня, двоє хлопчиків та дівчинка, котрі перебували у реабілітаційному центрі для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, знайшли нову родину. Держава гарантує таким батькам фінансову підтримку, допомогу у вирішенні проблемних питань.
Нагадаємо, раніше дітей за рішенням суду відібрали у матері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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