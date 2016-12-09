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На території колишніх відстійників цукрового заводу у Володимирі хочуть облаштувати індустріальний парк

На території колишніх відстійників цукрового заводу у Володимирі хочуть облаштувати індустріальний парк
25-го травня у Володимир-Волинській мерії провели робочу нараду щодо створення на території міста індустріального парку.

Нарада відублася за участі заступників міського голови, начальників управлінь економічного розвитку та інвестицій, містобудування та архітектури, майнових та земельних ресурсів, – пише БУГ.

Обговорили стан підготовки документів, необхідних для створення такого парку, розповідають на офіційному сайті міста.

Зокрема, йшлося про детальний план території, на якій для індустріального парку передбачено 13 земельних ділянок, з яких 8 – для виробничого призначення, 3 – для будівництва та обслуговування складських приміщень і 2 для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури.

Уже урозробили і подали на затвердження міській раді проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під парк на вулиці Луцькій (територія колишніх відстійників цукрового заводу), а земельній ділянці присвоїли кадастровий номер.

За результатами обговорення прийняли рішення створити робочу групу щодо розробки концепції індустріального парку, до складу якої включили представників виконавчих органів міської ради та спеціалістів інших підприємств.

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Теги: Володимир-Волинський, індустріальний парк, цукровий завод
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