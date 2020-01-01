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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцьк звернеться до ОДА щодо пом'якшення карантину в місті

Луцьк звернеться до ОДА щодо пом'якшення карантину в місті
В.о. міського голови Григорій Пустовіт розпорядився підготувати звернення до голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки щодо дозволу на пом’якшення карантину у Луцьку.

Про це стало відомо сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, - йдеться на сайті мерії.

Усього у Луцьку на коронавірус захворіли 161 лучан, за останню добу - 4; продовжують обстеження підозр захворювання на COVID-19 та кола їх контактних осіб. Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зазначив, що індекс інцидентності при цьому становить 11,3% на 100 000 населення, при нормі в 12%. Такі показники відповідають новим вимогам до наступного етапу послаблення карантинних заходів.

Нагадаємо, 25 травня заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що із 3 основних показників для виходу з карантину один перевищував допустиму норму. Йдеться про індицентність, тобто замість норми до 12 хворих на 100 тисяч населення в області цей показник становив 15,36.

Відтак, Луцьк звернеться до ОДА з проханням дозволити пом’якшення карантину у місті. У той же час, раніше повідомляли про те, що навіть ті міста, населені пункти чи райони Волині, де стабільна епідеміологічна ситуація щодо поширення коронавірусу, не зможуть вибірково послабити карантин і запустити громадський транспорт.

“Сьогодні у нас є розуміння того, що з 1 червня можливий черговий етап пом’якшення карантину. Висока імовірність того, що запустять громадський транспорт, відкриють дитячі садочки. Тому працюємо в цьому напрямку, готуємося повноцінно ввійти у новий режим роботи.

Я думаю, що наше звернення до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки стане ще одним поштовхом до запуску громадського транспорту у місті Луцьку”, - зазначив Григорій Пустовіт.

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Теги: карантин, Луцьк
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Коментарі 1
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Куди звертатись для чого звертатись, як 95% населення міста Луцька своїм ставленням до проблеми, вже відмовились від карантинних обмежень та рахують, зате кому з нас вмирати, кому з нас жити, кому з нас лікуватись від коронавірусу.
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