Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині

Показали жахливі умови проживання родини, що проживає у Любомльській ОТГ.Старший інспектор з ювенальної превенції Любомльського ВП ГУНП у Волинській областіспільно з працівниками відділу у справах дітей, сім'ї та молоді виконавчого комітету Любомльської міської радитапровели рейд щодо сімей Любомльської ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах.Особливу увагу під час перевірки звернули на сім’ю, де батьків уже притягували до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Під час перевірки виявили, що в будинку, де проживають неповнолітні, панує повна антисанітарія, в кімнатах безлад та бруд, продукти харчування відсутні.Батько дітей систематично вживає алкогольні напої, мати не приділяє уваги вихованню та належному розвитку неповнолітніх дівчаток.Зважаючи на ситуацію, яка склалася в родині, та з метою попередження насильства відносно малечі, члени комісії прийняли рішення про тимчасове вилучення дітей з родини до Центру соціально-психологічної реабілітації з метою обстеження фізичного та психологічного стану.Відносно горе-батьків вирішують питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.