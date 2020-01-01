вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині

Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Показали жахливі умови проживання родини, що проживає у Любомльській ОТГ.

Старший інспектор з ювенальної превенції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Яніна Соколюк спільно з працівниками відділу у справах дітей, сім'ї та молоді виконавчого комітету Любомльської міської ради Жанною Веремчук та Аліною Мороз провели рейд щодо сімей Любомльської ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах.

Особливу увагу під час перевірки звернули на сім’ю, де батьків уже притягували до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Під час перевірки виявили, що в будинку, де проживають неповнолітні, панує повна антисанітарія, в кімнатах безлад та бруд, продукти харчування відсутні.

Батько дітей систематично вживає алкогольні напої, мати не приділяє уваги вихованню та належному розвитку неповнолітніх дівчаток.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася в родині, та з метою попередження насильства відносно малечі, члени комісії прийняли рішення про тимчасове вилучення дітей з родини до Центру соціально-психологічної реабілітації з метою обстеження фізичного та психологічного стану.

Відносно горе-батьків вирішують питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: проживання, умови, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А скільки ще не перевірених дітей, сімей живе у такому стані. Це називається - жах.
Відповісти
Вибір редактора
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка з інвалідністю отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у конкурсі
Сьогодні, 18:00
28 травня частина Луцька буде без води
Сьогодні, 17:43
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Сьогодні, 17:30
У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
Родинам двох загиблих Героїв з Волині вручили державні нагороди
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
17 березень, 19:00
У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю У місті на Волині трьом діткам знайшли нову сім'ю
Сьогодні, 16:40
У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими
Сьогодні, 14:15
«Я маю право»: волиняни – серед переможців тематичного конкурсу дитячих малюнків «Я маю право»: волиняни – серед переможців тематичного конкурсу дитячих малюнків
25 травень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вечірня кава зі смаком історії»: у Луцьку влаштовують атмосферні посиденьки з нагоди 90-річчя автомобільного райду
Сьогодні, 18:10
 0
Волинянка з інвалідністю отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у конкурсі
Сьогодні, 18:00
 0
28 травня частина Луцька буде без води
Сьогодні, 17:43
 0
Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку зіткнулися ВАЗ і бус. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8