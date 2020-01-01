Антисанітарія, безлад та відсутність продуктів: показали умови проживання дітей з Волині
Сьогодні, 17:30
Показали жахливі умови проживання родини, що проживає у Любомльській ОТГ.
Старший інспектор з ювенальної превенції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Яніна Соколюк спільно з працівниками відділу у справах дітей, сім'ї та молоді виконавчого комітету Любомльської міської ради Жанною Веремчук та Аліною Мороз провели рейд щодо сімей Любомльської ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах.
Особливу увагу під час перевірки звернули на сім’ю, де батьків уже притягували до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Під час перевірки виявили, що в будинку, де проживають неповнолітні, панує повна антисанітарія, в кімнатах безлад та бруд, продукти харчування відсутні.
Батько дітей систематично вживає алкогольні напої, мати не приділяє уваги вихованню та належному розвитку неповнолітніх дівчаток.
Зважаючи на ситуацію, яка склалася в родині, та з метою попередження насильства відносно малечі, члени комісії прийняли рішення про тимчасове вилучення дітей з родини до Центру соціально-психологічної реабілітації з метою обстеження фізичного та психологічного стану.
Відносно горе-батьків вирішують питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
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Старший інспектор з ювенальної превенції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Яніна Соколюк спільно з працівниками відділу у справах дітей, сім'ї та молоді виконавчого комітету Любомльської міської ради Жанною Веремчук та Аліною Мороз провели рейд щодо сімей Любомльської ОТГ, які опинились в складних життєвих обставинах.
Особливу увагу під час перевірки звернули на сім’ю, де батьків уже притягували до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Під час перевірки виявили, що в будинку, де проживають неповнолітні, панує повна антисанітарія, в кімнатах безлад та бруд, продукти харчування відсутні.
Батько дітей систематично вживає алкогольні напої, мати не приділяє уваги вихованню та належному розвитку неповнолітніх дівчаток.
Зважаючи на ситуацію, яка склалася в родині, та з метою попередження насильства відносно малечі, члени комісії прийняли рішення про тимчасове вилучення дітей з родини до Центру соціально-психологічної реабілітації з метою обстеження фізичного та психологічного стану.
Відносно горе-батьків вирішують питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А скільки ще не перевірених дітей, сімей живе у такому стані. Це називається - жах.
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