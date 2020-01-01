28 травня частина Луцька буде без води

Через ремонт водогону у центральних районах Луцька не буде води.Про це інформує КП «Луцькводоканал».Так, у четвер, 28 травня, із 9:00 години буде тимчасово відсутнє водопостачання в центральних районах Луцька, починаючи від вулиці Шопена, також по вулицях Винниченка, Парковій, у центральній частині міста, у Старому місті, по вулиці Лесі Українки, Набережній, а також на прилеглих територіях.Причина – заміна ділянки водогону.Роботи триватимуть до повного завершення ремонту. Орієнтовно відновлення водопостачання має відбутися того ж дня. Про можливі зміни в термінах повідомимо додатково.