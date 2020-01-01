28 травня частина Луцька буде без води
Сьогодні, 17:43
Через ремонт водогону у центральних районах Луцька не буде води.
Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, у четвер, 28 травня, із 9:00 години буде тимчасово відсутнє водопостачання в центральних районах Луцька, починаючи від вулиці Шопена, також по вулицях Винниченка, Парковій, у центральній частині міста, у Старому місті, по вулиці Лесі Українки, Набережній, а також на прилеглих територіях.
Причина – заміна ділянки водогону.
Роботи триватимуть до повного завершення ремонту. Орієнтовно відновлення водопостачання має відбутися того ж дня. Про можливі зміни в термінах повідомимо додатково.
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Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, у четвер, 28 травня, із 9:00 години буде тимчасово відсутнє водопостачання в центральних районах Луцька, починаючи від вулиці Шопена, також по вулицях Винниченка, Парковій, у центральній частині міста, у Старому місті, по вулиці Лесі Українки, Набережній, а також на прилеглих територіях.
Причина – заміна ділянки водогону.
Роботи триватимуть до повного завершення ремонту. Орієнтовно відновлення водопостачання має відбутися того ж дня. Про можливі зміни в термінах повідомимо додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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