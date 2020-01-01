Волинянка з інвалідністю отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у конкурсі

Ольга Яренчук отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019».



Про це вона повідомила у соцмережі Фейсбук,



Нагадаємо, що Ольга зайняла перше місце у номінації «Благодійність медіа». У зв’язку з пандемією COVID-2019 та запровадженням карантинних заходів в Україні оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019» відбулося в онлайн-режим.



"Сьогодні я отримала бурштинову статуетку "Ангел добра" за перемогу у Національному конкурсі "Благодійна Україна-2019" в номінації "Благодійність медіа". Хочу висловити свою щиру подяку організаторам Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019», Національній експертній раді, Наглядовій раді, Медіа раді, Діловій раді, Організаційному комітету та усім причетним до події", - зауважила Ольга у своєму дописі.



До слова, «Ангел добра» – унікальна керамічна статуетка ангела, декорована багатим національним орнаментом і оздоблена бурштином. Авторський бурштиновий «Ангел добра» – спільна розробка Асоціації «Український бурштиновий світ» та українських майстрів.



Довідково:



Національний конкурс «Благодійна Україна» - щорічний конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі «Благодійна Україна» - проводиться з 2012 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанка, прес-секретар громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії»отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019».Про це вона повідомила у соцмережі Фейсбук, пише "КовельPost".Нагадаємо, що Ольга зУ зв’язку з пандемією COVID-2019 та запровадженням карантинних заходів в Україні оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019» відбулося в онлайн-режим."Сьогодні я отримала бурштинову статуетку "Ангел добра" за перемогу у Національному конкурсі "Благодійна Україна-2019" в номінації "Благодійність медіа". Хочу висловити свою щиру подяку організаторам Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019», Національній експертній раді, Наглядовій раді, Медіа раді, Діловій раді, Організаційному комітету та усім причетним до події", - зауважила Ольга у своєму дописі.До слова, «Ангел добра» – унікальна керамічна статуетка ангела, декорована багатим національним орнаментом і оздоблена бурштином. Авторський бурштиновий «Ангел добра» – спільна розробка Асоціації «Український бурштиновий світ» та українських майстрів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію