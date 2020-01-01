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Волинянка з інвалідністю отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у конкурсі

Волинянка з інвалідністю отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у конкурсі
Ковельчанка, прес-секретар громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» Ольга Яренчук отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019».

Про це вона повідомила у соцмережі Фейсбук, пише "КовельPost".

Нагадаємо, що Ольга зайняла перше місце у номінації «Благодійність медіа». У зв’язку з пандемією COVID-2019 та запровадженням карантинних заходів в Україні оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019» відбулося в онлайн-режим.

"Сьогодні я отримала бурштинову статуетку "Ангел добра" за перемогу у Національному конкурсі "Благодійна Україна-2019" в номінації "Благодійність медіа". Хочу висловити свою щиру подяку організаторам Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019», Національній експертній раді, Наглядовій раді, Медіа раді, Діловій раді, Організаційному комітету та усім причетним до події", - зауважила Ольга у своєму дописі.

До слова, «Ангел добра» – унікальна керамічна статуетка ангела, декорована багатим національним орнаментом і оздоблена бурштином. Авторський бурштиновий «Ангел добра» – спільна розробка Асоціації «Український бурштиновий світ» та українських майстрів.

Довідково:

Національний конкурс «Благодійна Україна» - щорічний конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі «Благодійна Україна» - проводиться з 2012 року.


Волинянка з інвалідністю отримала бурштинову статуетку «Ангел добра» за перемогу у конкурсі

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Теги: ковельчанка, конкурс, бурштинова статуетка
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