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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Маневичах, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Світязі – без опадів.

Температура повітря вночі близько +8…+10 градусів, удень – до +17…+19. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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