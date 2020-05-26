У волинському місті на ринках посилили карантинні заходи безпеки





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського,



"У Волинській області ситуація із захворюваністю непроста, не відбулося послаблення карантину. І хоча у Нововолинську на сьогодні немає зростання кількості хворих й ситуація контрольована, ми повинні зробити все, щоб зупинити поширення коронавірусної хвороби", – зауважив Андрій Миронович.



Нагадаємо, на виконання рішення комісії ТЕБ і НС від 19 травня 2020 року у Нововолинську створили робочі групи, які перевіряють дотримання вимог карантину у закладах торгівлі, салонах краси, перукарнях, супермаркетах та на ринках.



Головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Оксана Наумчук повідомила, що, починаючи з 19 травня прововели 77 обстежень закладів та торгових точок. Вона відзначила, що більшість із них дотримуються карантинних заходів. Із керівниками закладів, де були зафіксовані порушення, проведена роз’яснювальна робота.



Начальник Нововолинського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ярослав Лешко додав, що від початку травня здійснили 14 позапланових перевірок на ринку біля стадіону «Шахтар» та 6 перевірок на центральному нововолинському госпрозрахунковому ринку. Серед зафіксованих порушень: недотримання встановленої відстані між торговими місцями та безпечної дистанції 2 метри між покупцями; торгівля сільськогосподарською продукцією без захисних екранів. Ці порушення усували оперативно, після звернення до відповідальних за роботу ринків осіб.



Директор ринку Ігор Федоришин висловив занепокоєння, що є систематичні порушники вимог роботи ринку у період карантину. Зокрема, у години пік спостерігається скупчення людей і нелегко контролювати ситуацію.



Так, члени комісії розглянули оптимальні варіанти усунення недоліків та напрацювали алгоритм подальшої роботи. Зокрема, вирішили зобов’язати Держпродспоживлужбу прийняти дієвіші заходи для наведення порядку на міських ринках; директору ринку забезпечити дотримання усіх карантинних вимог; поліції своєчасно реагувати на виявлені порушення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську прийняли рішення про посилення контролю на міських ринках.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника міського голови, секретаря ради йдеться на сайті Нововолинської міськради."У Волинській області ситуація із захворюваністю непроста, не відбулося послаблення карантину. І хоча у Нововолинську на сьогодні немає зростання кількості хворих й ситуація контрольована, ми повинні зробити все, щоб зупинити поширення коронавірусної хвороби", – зауважив Андрій Миронович.Нагадаємо, на виконання рішення комісії ТЕБ і НС від 19 травня 2020 року у Нововолинську створили робочі групи, які перевіряють дотримання вимог карантину у закладах торгівлі, салонах краси, перукарнях, супермаркетах та на ринках.Головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачівповідомила, що, починаючи з 19 травня прововели 77 обстежень закладів та торгових точок. Вона відзначила, що більшість із них дотримуються карантинних заходів. Із керівниками закладів, де були зафіксовані порушення, проведена роз’яснювальна робота.Начальник Нововолинського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській областідодав, що від початку травня здійснили 14 позапланових перевірок на ринку біля стадіону «Шахтар» та 6 перевірок на центральному нововолинському госпрозрахунковому ринку. Серед зафіксованих порушень: недотримання встановленої відстані між торговими місцями та безпечної дистанції 2 метри між покупцями; торгівля сільськогосподарською продукцією без захисних екранів. Ці порушення усували оперативно, після звернення до відповідальних за роботу ринків осіб.Директор ринкувисловив занепокоєння, що є систематичні порушники вимог роботи ринку у період карантину. Зокрема, у години пік спостерігається скупчення людей і нелегко контролювати ситуацію.Так, члени комісії розглянули оптимальні варіанти усунення недоліків та напрацювали алгоритм подальшої роботи. Зокрема, вирішили зобов’язати Держпродспоживлужбу прийняти дієвіші заходи для наведення порядку на міських ринках; директору ринку забезпечити дотримання усіх карантинних вимог; поліції своєчасно реагувати на виявлені порушення.

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