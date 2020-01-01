Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі





Як повідомляє



Вона взяла собі нове ім'я та прізвище й зробила на них новий закордонний паспорт. Однак обдурити прикордонників їй все одно не вдалося. Ті під час детальної перевірки встановили, що громадянка України є небажаною особою в Польщі.



Жінку затримали, а після завершення всіх адміністративних та процесуальних процедур повернули в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянку України, яка намагалася нелегально перетнути кордон з Польщею, затримали в Гребенному.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби, 51-річна жінка, маючи заборону на в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони, змінила свої персональні дані.Вона взяла собі нове ім'я та прізвище й зробила на них новий закордонний паспорт. Однак обдурити прикордонників їй все одно не вдалося. Ті під час детальної перевірки встановили, що громадянка України є небажаною особою в Польщі.Жінку затримали, а після завершення всіх адміністративних та процесуальних процедур повернули в Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію