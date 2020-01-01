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Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі

Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі
Громадянку України, яка намагалася нелегально перетнути кордон з Польщею, затримали в Гребенному.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби, 51-річна жінка, маючи заборону на в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони, змінила свої персональні дані.

Вона взяла собі нове ім'я та прізвище й зробила на них новий закордонний паспорт. Однак обдурити прикордонників їй все одно не вдалося. Ті під час детальної перевірки встановили, що громадянка України є небажаною особою в Польщі.

Жінку затримали, а після завершення всіх адміністративних та процесуальних процедур повернули в Україну.

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Теги: Польща, українка, прикордонники
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