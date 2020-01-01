Працівники ДБР прорвалися до музею, де проходить виставка картин родини Порошенка

Петро Порошенко відкрив виставку картин із родинної колекції.



Про це повідомляє кореспондент



Спочатку двоє чоловіків у камуфляжній формі відкрили двері, і після цього виникла тиснява, потім правоохоронці пройшли всередину. Чоловіки у чорній формі з нашивками “ДБР” перешкоджали проходу інших людей до музею, журналістів не пустили.



Директор музею ім. Гончара Петро Гончар подав заяву до поліції щодо пошкодження майна після того, як працівники ДБР прорвалися до будівлі.





“Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду. Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна”, - повідомили у музеї.





Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов написав заяву до правоохоронних органів щодо дій працівників Державного бюро розслідувань.





"Я зараз, на ваших очах, подав заяву про злочин. Правильніше сказати – про декілька злочинів. Про незаконне проникнення, про перешкоджання діяльності народного депутата та про перешкоджання діяльності журналістів і там декілька інших", - сказав Герасимов.





Державне бюро розслідувань вручило повістку про виклик на допит експрезидента Петра Порошенка його дружині.



“Була повістка сьогодні вручена його дружині. На 29 травня, на 11:00”, - повідомив заступник керівника слідчого управління ДБР Микола Арманов.



Представники Державного бюро розслідування провели обшуки в музеї Івана Гончара та вилучили документи, які підтверджували законність і придбання картин із колекції п'ятого Президента Петра Порошенка.





Про це журналістам розповів адвокат Ігор Головань.



"Під брехливим приводом, що вони (ДБР - ред.) рятують якесь майно, вдерлися, переписали картини, по-моєму, забрали ті виставлені документи, що підтверджували законність придбання і ввезення цих картин", - зазначив він.



За словами адвоката, детектив назвав дії ДБР "обшуком", але рішення суду щодо цих обшуків не було надано.



Головань також зауважив, що під час обшуку в приміщенні музею було "мінімум семеро" представників ДБР із закритими обличчями. Він додав, що вказані дії ДБР будуть оскаржені.





"Ми будемо оскаржувати їхні дії й подавати заяву про злочин", - сказав адвокат.



У свою чергу, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов також підтвердив, що представники ДБР вилучили оригінали документів на купівлю картин, митні декларації.



Парламентарій наголосив, що ці документи лежали відкрито під склом у музеї.



Раніше повідомлялося, що 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до ДБР об 11:00 26 травня.



Проте він не пішов на ДБР, і в той час, коли мав розпочатися допит, брав участь у відкритті у Музеї ім.Гончара виставки картин з родинної колекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники Державного бюро розслідувань пройшли до музею ім.Гончара, де раніше п'ятий президент Українивідкрив виставку картин із родинної колекції.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу Спочатку двоє чоловіків у камуфляжній формі відкрили двері, і після цього виникла тиснява, потім правоохоронці пройшли всередину. Чоловіки у чорній формі з нашивками “ДБР” перешкоджали проходу інших людей до музею, журналістів не пустили.Директор музею ім. Гончараподав заяву до поліції щодо пошкодження майна після того, як працівники ДБР прорвалися до будівлі.“Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду. Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна”, - повідомили у музеї.Співголова фракції "Європейська солідарність"написав заяву до правоохоронних органів щодо дій працівників Державного бюро розслідувань."Я зараз, на ваших очах, подав заяву про злочин. Правильніше сказати – про декілька злочинів. Про незаконне проникнення, про перешкоджання діяльності народного депутата та про перешкоджання діяльності журналістів і там декілька інших", - сказав Герасимов.Державне бюро розслідувань вручило повістку про виклик на допит експрезидента Петра Порошенка його дружині.“Була повістка сьогодні вручена його дружині. На 29 травня, на 11:00”, - повідомив заступник керівника слідчого управління ДБРПредставники Державного бюро розслідування провели обшуки в музеї Івана Гончара та вилучили документи, які підтверджували законність і придбання картин із колекції п'ятого Президента Петра Порошенка.Про це журналістам розповів адвокат"Під брехливим приводом, що вони (ДБР - ред.) рятують якесь майно, вдерлися, переписали картини, по-моєму, забрали ті виставлені документи, що підтверджували законність придбання і ввезення цих картин", - зазначив він.За словами адвоката, детектив назвав дії ДБР "обшуком", але рішення суду щодо цих обшуків не було надано.Головань також зауважив, що під час обшуку в приміщенні музею було "мінімум семеро" представників ДБР із закритими обличчями. Він додав, що вказані дії ДБР будуть оскаржені."Ми будемо оскаржувати їхні дії й подавати заяву про злочин", - сказав адвокат.У свою чергу, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов також підтвердив, що представники ДБР вилучили оригінали документів на купівлю картин, митні декларації.Парламентарій наголосив, що ці документи лежали відкрито під склом у музеї.Раніше повідомлялося, що 21 травня на Youtube-каналі ДБР з'явилось відео про виклик Петра Порошенка як свідка у межах кримінального провадження, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників. Порошенко мав прибути до ДБР об 11:00 26 травня.Проте він не пішов на ДБР, і в той час, коли мав розпочатися допит, брав участь у відкритті у Музеї ім.Гончара виставки картин з родинної колекції.

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