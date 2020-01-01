Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність





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“На жаль усі моменти, які ми доводили в ОДА стососвно того, що наша громада створена згідно чинного законодавства та має право на існування, не були взяті до уваги. Нас не почуто. Нещодавно була нарада в Асоціації ОТГ, у якій брали участь представники 123-х громад, в тому числі й Зарічанської ОТГ.



Усі ті, кого приєднуватимуть до міст обласного значення без їх згоди, твердо налаштовані відстоювати свою територіальну незалежність”, – наголосив у своєму виступі голова Зарічанської ОТГ Ігор Пальонка.



Ознайомившись з перспективним планом депутати Зарічанської ОТГ підтримали звернення до обласного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправною та скасування Постанови Кабінету Міністрів щодо перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до міста Володимир-Волинський Зарічанської ОТГ як таку, що порушує права та інтереси сільської ради.



Нагадаємо, тиждень тому Ігор Пальонка дав інтерв’ю, де зазначив, що «боротиметься за своїх виборців і їх не кине».



Раніше голова Зарічанської ОТГ пояснив позицію громади проти об’єднання з Володимиром-Волинським.



До слова, нещодавно проти прєднання до міста на Волині вистпуає ще кілька громад. Зокрема, Княгининівська та Заборольська громади виступають проти приєднання до Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го травня відбулася 45-та сесія Зарічанської ОТГ. Окремим питанням сесії було ознайомлення з урядовим перспективним планом формування територій громад Волинської області, який передбачає Володимир-Волинську ОТГ (з центром у Володимирі-Волинському), до якої входитимуть Зарічанська і Ласківська громади.Про це пише Володимир Медіа “На жаль усі моменти, які ми доводили в ОДА стососвно того, що наша громада створена згідно чинного законодавства та має право на існування, не були взяті до уваги. Нас не почуто. Нещодавно була нарада в Асоціації ОТГ, у якій брали участь представники 123-х громад, в тому числі й Зарічанської ОТГ.Усі ті, кого приєднуватимуть до міст обласного значення без їх згоди, твердо налаштовані відстоювати свою територіальну незалежність”, – наголосив у своєму виступі голова Зарічанської ОТГОзнайомившись з перспективним планом депутати Зарічанської ОТГ підтримали звернення до обласного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправною та скасування Постанови Кабінету Міністрів щодо перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до міста Володимир-Волинський Зарічанської ОТГ як таку, що порушує права та інтереси сільської ради.Нагадаємо, тиждень тому Ігор Пальонка дав інтерв’ю, де зазначив, що «боротиметься за своїх виборців і їх не кине».Раніше голова Зарічанської ОТГ пояснив позицію громади проти об’єднання з Володимиром-Волинським.До слова, нещодавно проти прєднання до міста на Волині вистпуає ще кілька громад. Зокрема, Княгининівська та Заборольська громади виступають проти приєднання до Луцька.

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