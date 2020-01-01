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Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність

Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність
26-го травня відбулася 45-та сесія Зарічанської ОТГ. Окремим питанням сесії було ознайомлення з урядовим перспективним планом формування територій громад Волинської області, який передбачає Володимир-Волинську ОТГ (з центром у Володимирі-Волинському), до якої входитимуть Зарічанська і Ласківська громади.

Про це пише Володимир Медіа.

“На жаль усі моменти, які ми доводили в ОДА стососвно того, що наша громада створена згідно чинного законодавства та має право на існування, не були взяті до уваги. Нас не почуто. Нещодавно була нарада в Асоціації ОТГ, у якій брали участь представники 123-х громад, в тому числі й Зарічанської ОТГ.

Усі ті, кого приєднуватимуть до міст обласного значення без їх згоди, твердо налаштовані відстоювати свою територіальну незалежність”, – наголосив у своєму виступі голова Зарічанської ОТГ Ігор Пальонка.

Ознайомившись з перспективним планом депутати Зарічанської ОТГ підтримали звернення до обласного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправною та скасування Постанови Кабінету Міністрів щодо перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до міста Володимир-Волинський Зарічанської ОТГ як таку, що порушує права та інтереси сільської ради.

Нагадаємо, тиждень тому Ігор Пальонка дав інтерв’ю, де зазначив, що «боротиметься за своїх виборців і їх не кине».

Раніше голова Зарічанської ОТГ пояснив позицію громади проти об’єднання з Володимиром-Волинським.

До слова, нещодавно проти прєднання до міста на Волині вистпуає ще кілька громад. Зокрема, Княгининівська та Заборольська громади виступають проти приєднання до Луцька.

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Теги: Зарічанська ОТГ, Володимир-волинський, приєднання
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Коментарі 1
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Зарічанська громада тримаєтся за рахкнок курятників,забрати ці забруднювачі і повний гаплик .
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