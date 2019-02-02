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Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО

Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
У Луцьку після дощу можна було спостерігати незвичайне явище - повну "подвійну" веселку.

Це сталось у вівторок, 26 травня.

Жителі Луцька активно публікували в Мережі фото незвичайної веселки.

"Старе (як світ) дивовижне видовище! Проста магія розкладання кольорів, яка прикрасила легендарний альбом легендарної групи. І все це відкрив не менш геніальний вчений. Мнемонічне правило про мисливця і багато висловів українською. Або простіше - веселка! Балкон. Пр. Соборності.Зараз.", - написав у facebook користувач Олександр Дурманенко.

Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО


"Отак виходиш, аби плакнути з дощем дуетом, а тут веселка
Люблю дощ", - написала Аліна Вітинська.
Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО


Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО


Світлана Кирилова
Світлана Кирилова


Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО

Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО


Іванна Рудишин
Іванна Рудишин
Юрій Сковорода
Юрій Сковорода

Тетяна Семенова
Тетяна Семенова

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Теги: веселка
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