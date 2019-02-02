Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО
Сьогодні, 21:45
У Луцьку після дощу можна було спостерігати незвичайне явище - повну "подвійну" веселку.
Це сталось у вівторок, 26 травня.
Жителі Луцька активно публікували в Мережі фото незвичайної веселки.
"Старе (як світ) дивовижне видовище! Проста магія розкладання кольорів, яка прикрасила легендарний альбом легендарної групи. І все це відкрив не менш геніальний вчений. Мнемонічне правило про мисливця і багато висловів українською. Або простіше - веселка! Балкон. Пр. Соборності.Зараз.", - написав у facebook користувач Олександр Дурманенко.
"Отак виходиш, аби плакнути з дощем дуетом, а тут веселка
Люблю дощ", - написала Аліна Вітинська.
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Це сталось у вівторок, 26 травня.
Жителі Луцька активно публікували в Мережі фото незвичайної веселки.
"Старе (як світ) дивовижне видовище! Проста магія розкладання кольорів, яка прикрасила легендарний альбом легендарної групи. І все це відкрив не менш геніальний вчений. Мнемонічне правило про мисливця і багато висловів українською. Або простіше - веселка! Балкон. Пр. Соборності.Зараз.", - написав у facebook користувач Олександр Дурманенко.
"Отак виходиш, аби плакнути з дощем дуетом, а тут веселка
Люблю дощ", - написала Аліна Вітинська.
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