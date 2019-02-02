Повна подвійна веселка у небі над Луцьком: реакція соцмереж. ФОТО





Це сталось у вівторок, 26 травня.



Жителі Луцька активно публікували в Мережі фото незвичайної веселки.



"Старе (як світ) дивовижне видовище! Проста магія розкладання кольорів, яка прикрасила легендарний альбом легендарної групи. І все це відкрив не менш геніальний вчений. Мнемонічне правило про мисливця і багато висловів українською. Або простіше - веселка! Балкон. Пр. Соборності.Зараз.", - написав у Олександр Дурманенко.







"Отак виходиш, аби плакнути з дощем дуетом, а тут веселка

Люблю дощ", - написала Аліна Вітинська.









Світлана Кирилова









Іванна Рудишин Юрій Сковорода

Тетяна Семенова

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