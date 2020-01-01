Показали, якими були паспорти волинян століття тому. РЕТРОФОТО

Юрій Фініковський опублікував світлину з паспортом любомльчанина у 20 роках минулого століття.



На фото — паспорт жителя міста Любомль Кирила Борисевича. 20 роки ХХ століття. Пише



«У ньому всі дані про людину: зовнішні ознаки, біографічні дані, сімейний стан, національність, відмітки про військову повинність та багато іншого. Що найбільше вразило: фото власника довільне, а у графі «національність» – «русин», – йдеться в дописі.





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