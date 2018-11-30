У місті на Волині взялись ремонтувати ліфти в багатоповерхівках
26 травень, 23:29
У Ковелі працюють над оновленням ліфтів. Торік на їх капітальний ремонт з міського бюджету було виділено понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Цьогоріч на ці потреби передбачено півтора мільйона.
Про це інформує ПроКовель.
Як розповідає начальник РЖКП №2 Наталія Гейко, на кожну одиницю використовується різна сума коштів. Все залежить від зношеності деталей. Загалом за ці два роки полагоджено 18 ліфтів.
Мешканці більш схвально оцінюють зміни, адже тепер в їх будинках роботи виконують разом з модернізацією кабін. Це додало більшого комфорту усім, хто користується цією послугою, та й візуально приємніше піднятись або спуститись у новій кабіні. Тож закликаємо ковельчан бережно ставитись до їх експлуатації і підтримувати в них порядок.
Міський голова Олег Кіндер постійно звертає увагу комунальних служб на безпеку роботи ліфтів. За його дорученням вони обстежуються та визначається почерговість їх ремонту.
Загалом у місті понад 60 багатоповерхівок з підйомниками, які перебувають на обслуговуванні РЖКП №1 та №2, ТзОВ “К.П.Верес”.
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Про це інформує ПроКовель.
Як розповідає начальник РЖКП №2 Наталія Гейко, на кожну одиницю використовується різна сума коштів. Все залежить від зношеності деталей. Загалом за ці два роки полагоджено 18 ліфтів.
Мешканці більш схвально оцінюють зміни, адже тепер в їх будинках роботи виконують разом з модернізацією кабін. Це додало більшого комфорту усім, хто користується цією послугою, та й візуально приємніше піднятись або спуститись у новій кабіні. Тож закликаємо ковельчан бережно ставитись до їх експлуатації і підтримувати в них порядок.
Міський голова Олег Кіндер постійно звертає увагу комунальних служб на безпеку роботи ліфтів. За його дорученням вони обстежуються та визначається почерговість їх ремонту.
Загалом у місті понад 60 багатоповерхівок з підйомниками, які перебувають на обслуговуванні РЖКП №1 та №2, ТзОВ “К.П.Верес”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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