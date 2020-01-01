27 травня на Волині: гортаючи календар

Сергій Недбайло (на фото).



Вітаємо його, а також усіх, хто святкує сьогодні іменини, – чоловіків з іменами Леонтій, Максим, Микита та Сидір.



Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та радості від життя.



27 травня 2009 року Луцька міська рада прийняла рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Луцька» Петру Маху – відомому на Волині письменнику, публіцисту.



Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського. Нагадаємо, що на стіні луцької школи №1 Петрові Маху відкрили меморіальну дошку.

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