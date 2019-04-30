Місяць арешту призначив суд волинянину, який у кафе вкусив жінку





Інцидент трапився в кафе «Наше місто» близько першої години ночі ще у лютому цього року, повідомляє



Неодружений чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю знайомою навмисне її вкусив. Потерпіла поскаржилася до поліції. Судово-медична експертиза встановила у неї гематоми з саднами лівої орбітальної ділянки, які за ступенем тяжкості відноситься до легких тілесних ушкоджень.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження і розпочала досудове розслідування. З’ясувалося, що чоловік уже має п’ять судимостей, остання – за крадіжку. Звільнився він з виправної колонії у жовтні 2018 року.



В підготовчому судовому засіданні суду надано угоду про примирення між потерпілою та обвинуваченим.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк затвердила угоду про примирення, визнала підсудного винним та призначила йому покарання у вигляді арешту строком на один місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд розглянув справу про нічний інцидент у ковельському кафе.Інцидент трапився в кафе «Наше місто» близько першої години ночі ще у лютому цього року, повідомляє КовельМедіа Неодружений чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю знайомою навмисне її вкусив. Потерпіла поскаржилася до поліції. Судово-медична експертиза встановила у неї гематоми з саднами лівої орбітальної ділянки, які за ступенем тяжкості відноситься до легких тілесних ушкоджень.За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження і розпочала досудове розслідування. З’ясувалося, що чоловік уже має п’ять судимостей, остання – за крадіжку. Звільнився він з виправної колонії у жовтні 2018 року.В підготовчому судовому засіданні суду надано угоду про примирення між потерпілою та обвинуваченим.Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк затвердила угоду про примирення, визнала підсудного винним та призначила йому покарання у вигляді арешту строком на один місяць.

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