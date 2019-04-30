Місяць арешту призначив суд волинянину, який у кафе вкусив жінку
Сьогодні, 07:10
Суд розглянув справу про нічний інцидент у ковельському кафе.
Інцидент трапився в кафе «Наше місто» близько першої години ночі ще у лютому цього року, повідомляє КовельМедіа.
Неодружений чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю знайомою навмисне її вкусив. Потерпіла поскаржилася до поліції. Судово-медична експертиза встановила у неї гематоми з саднами лівої орбітальної ділянки, які за ступенем тяжкості відноситься до легких тілесних ушкоджень.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження і розпочала досудове розслідування. З’ясувалося, що чоловік уже має п’ять судимостей, остання – за крадіжку. Звільнився він з виправної колонії у жовтні 2018 року.
В підготовчому судовому засіданні суду надано угоду про примирення між потерпілою та обвинуваченим.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк затвердила угоду про примирення, визнала підсудного винним та призначила йому покарання у вигляді арешту строком на один місяць.
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Інцидент трапився в кафе «Наше місто» близько першої години ночі ще у лютому цього року, повідомляє КовельМедіа.
Неодружений чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю знайомою навмисне її вкусив. Потерпіла поскаржилася до поліції. Судово-медична експертиза встановила у неї гематоми з саднами лівої орбітальної ділянки, які за ступенем тяжкості відноситься до легких тілесних ушкоджень.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження і розпочала досудове розслідування. З’ясувалося, що чоловік уже має п’ять судимостей, остання – за крадіжку. Звільнився він з виправної колонії у жовтні 2018 року.
В підготовчому судовому засіданні суду надано угоду про примирення між потерпілою та обвинуваченим.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк затвердила угоду про примирення, визнала підсудного винним та призначила йому покарання у вигляді арешту строком на один місяць.
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