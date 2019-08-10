Зґвалтування у Кагарлику: суд арештував двох поліцейських





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“Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва 26 травня 2020 року до працівників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави”, - йдеться у повідомленні.



У Офісі генпрокурора нагадали, що поліцейські підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством, та зґвалтуванні (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 152 ККУ).



У відомстві також уточнили, що у кримінальному проваджені за фактом зґвалтування та побиття у відділенні поліції на Київщині змінено групу прокурорів.



Зокрема, старшим групи, яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, визначено прокурора спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора.



До проведення досудового розслідування залучені співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, ДБР, прокуратури Київської області та Офісу генпрокурора.



У разі доведення вини правоохоронців у вчиненні цього злочину, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.



Наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи.



Як повідомлялося, раніше одного з цих чоловіків, співробітника Кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму, якого звинувачують у зґвалтуванні та побитті жінки, взяли під варту на 60 діб без права застави.



За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.



Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.



Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції 24 травня ввечері і о 19 40 їх було затримано і на місце злочину було викликано слідчих ДБР.



25 травня начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції, а пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур та про затримання підозрюваних.



Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голосіївський районний суд міста Києва арештував двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки.Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора “Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва 26 травня 2020 року до працівників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави”, - йдеться у повідомленні.У Офісі генпрокурора нагадали, що поліцейські підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством, та зґвалтуванні (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 152 ККУ).У відомстві також уточнили, що у кримінальному проваджені за фактом зґвалтування та побиття у відділенні поліції на Київщині змінено групу прокурорів.Зокрема, старшим групи, яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, визначено прокурора спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора.До проведення досудового розслідування залучені співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, ДБР, прокуратури Київської області та Офісу генпрокурора.У разі доведення вини правоохоронців у вчиненні цього злочину, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.Наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи.Як повідомлялося, раніше одного з цих чоловіків, співробітника Кагарлицького відділення поліції, якого звинувачують у зґвалтуванні та побитті жінки, взяли під варту на 60 діб без права застави.За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції 24 травня ввечері і о 19 40 їх було затримано і на місце злочину було викликано слідчих ДБР.25 травня начальник Національної поліціїпідписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції, а пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур та про затримання підозрюваних.Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

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