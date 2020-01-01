Через пожежу в Рожищі у волинянина стався мікроінсульт





Каретою швидкої допомоги молодика відвезли до Рожищенської Центральної районної лікарні, де він перебував на лікуванні протягом тижня, повідомила голова ОСББ «Динамовці» Оксана Ткачук.



«У 29-річного сусіда Сергія, що мешкає навпроти нашого гуртожитку, також на вулиці Сухарева, трапився мікроінсульт. Так і не оправившись після пожежі, що сталася у його будинку рік тому, чоловік настільки близько до серця сприйняв нашу біду, що йому одразу стало зле. Сергій вийшов на ганок і, побачивши гуртожиток, охоплений полум’ям, схопився за голову. Ми одразу викликали карету швидкої допомоги, якою його і доправили до місцевої лікарні. На щастя, днями сусіда виписали з медичної установи. Наразі його життю нічого не загрожує», – розповіла жінка.



Пані Оксана із смутком пригадує події 18 травня. Саме тоді, фактично в одну мить, вона і решта мешканців згорілого до тла гуртожитку втратили усе майно та дах над головою. Так, не зважаючи на п’ятигодинну боротьбу пожежників із «червоним півнем», будівлю врятувати не вдалося.



«18 травня близько 15:00 години ми помітили, що запалав дах у нашому гуртожитку. У результаті – згоріло все до тла. Рятувати було нічого. Не лишилося ні побутової техніки, ані особистих речей. Абсолютно нічого. Що не догоріло – те залили водою. Усе змарноване», – зі сльозами на очах розповідає жінка.



З її слів, до пожежі у гуртожитку мешкало 32 людини, із яких семеро неповнолітніх дітей та двоє студентів.



Від імені всіх погорільців Оксана Ткачук висловила подяку тим, хто не лишився байдужим до чужої біди, допомагаючи, чим може.



«Особливо хочеться подякувати релігійній громаді євангельських християн-баптистів міста Рожище, які пожертвували для нас велику суму коштів. Усім рожищанам, які першими кинулись нам на допомогу. Дякуємо усім волонтерам, хлопцям і дівчатам, які допомагають розбирати згарище. Велика особиста подяка очільниці рожищенського середку Національного корпусу Ірині Ющук, яка разом із однодумцями допомагає нам і фізичною силою, і юридично», – каже жінка.



Вона зазначила, що, завдяки небайдужим, на банківський рахунок ОСББ «Динамовці», на балансі якого знаходився гуртожиток, вдалося зібрати близько 53 тисяч гривень.



«Однак, для того, аби відбудувати приміщення, потрібна дуже велика сума коштів. Де ж нам, людям із середнім доходом, взяти такі гроші? Особливо в період карантину, коли велика частина мешканців гуртожитку лишилась без роботи. Ви ж розумієте, що з огляду на це згарище, на відновлення будинку потрібні не тисячі, а мільйони», – плаче жінка.



Нагадаємо, 18 травня у місті Рожищі на вулиці Сухарева, 44 горів гуртожиток, у якому мешкало 11 сімей. У приміщенні палав дах, від високої температури плавились вікна, вигоріла уся середина. Ліквідація пожежі тривала близько п’яти годин. Потерпілі потребують допомоги у відновленні будинку. Зокрема, голова Рожищенської районної державної адміністрації Сергій Шкода просить допомогти будматеріалами постраждалим сім’ям.



Погорільці звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти їм відбудувати свою оселю.



«Важлива навіть одна гривня. Із світу по нитці – а голому сорочка!» – кажуть постраждалі від пожежі.



Реквізити для зарахування коштів:



Банк-отримувач: Філія Волинське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Луцьк 303398



UA 953033980000026005300428389, МФО 303398, код отримувача 37828424 (ЄДРПОУ)



Одержувач: ОСББ «Динамовці»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 29-річного волинянина, який став свідком загорання, що трапилось у гуртожитку на вулиці Сухарева, 44 у місті Рожищі , стався мікроінсульт. Річ у тім, що, переживши рік тому пожежу у власній оселі, чоловік дуже перейнявся бідою сусідів, які втратили дах над головою та все нажите майно, через що йому і стало зле. Про це пише ІА Волинські новини Каретою швидкої допомоги молодика відвезли до Рожищенської Центральної районної лікарні, де він перебував на лікуванні протягом тижня, повідомила голова ОСББ «Динамовці»«У 29-річного сусіда Сергія, що мешкає навпроти нашого гуртожитку, також на вулиці Сухарева, трапився мікроінсульт. Так і не оправившись після пожежі, що сталася у його будинку рік тому, чоловік настільки близько до серця сприйняв нашу біду, що йому одразу стало зле. Сергій вийшов на ганок і, побачивши гуртожиток, охоплений полум’ям, схопився за голову. Ми одразу викликали карету швидкої допомоги, якою його і доправили до місцевої лікарні. На щастя, днями сусіда виписали з медичної установи. Наразі його життю нічого не загрожує», – розповіла жінка.Пані Оксана із смутком пригадує події 18 травня. Саме тоді, фактично в одну мить, вона і решта мешканців згорілого до тла гуртожитку втратили усе майно та дах над головою. Так, не зважаючи на п’ятигодинну боротьбу пожежників із «червоним півнем», будівлю врятувати не вдалося.«18 травня близько 15:00 години ми помітили, що запалав дах у нашому гуртожитку. У результаті – згоріло все до тла. Рятувати було нічого. Не лишилося ні побутової техніки, ані особистих речей. Абсолютно нічого. Що не догоріло – те залили водою. Усе змарноване», – зі сльозами на очах розповідає жінка.З її слів, до пожежі у гуртожитку мешкало 32 людини, із яких семеро неповнолітніх дітей та двоє студентів.Від імені всіх погорільців Оксана Ткачук висловила подяку тим, хто не лишився байдужим до чужої біди, допомагаючи, чим може.«Особливо хочеться подякувати релігійній громаді євангельських християн-баптистів міста Рожище, які пожертвували для нас велику суму коштів. Усім рожищанам, які першими кинулись нам на допомогу. Дякуємо усім волонтерам, хлопцям і дівчатам, які допомагають розбирати згарище. Велика особиста подяка очільниці рожищенського середку Національного корпусу, яка разом із однодумцями допомагає нам і фізичною силою, і юридично», – каже жінка.Вона зазначила, що, завдяки небайдужим, на банківський рахунок ОСББ «Динамовці», на балансі якого знаходився гуртожиток, вдалося зібрати близько 53 тисяч гривень.«Однак, для того, аби відбудувати приміщення, потрібна дуже велика сума коштів. Де ж нам, людям із середнім доходом, взяти такі гроші? Особливо в період карантину, коли велика частина мешканців гуртожитку лишилась без роботи. Ви ж розумієте, що з огляду на це згарище, на відновлення будинку потрібні не тисячі, а мільйони», – плаче жінка.Нагадаємо, 18 травня у місті Рожищі на вулиці Сухарева, 44 горів гуртожиток, у якому мешкало 11 сімей. У приміщенні палав дах, від високої температури плавились вікна, вигоріла уся середина. Ліквідація пожежі тривала близько п’яти годин. Потерпілі потребують допомоги у відновленні будинку. Зокрема, голова Рожищенської районної державної адміністраціїпросить допомогти будматеріалами постраждалим сім’ям.Погорільці звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти їм відбудувати свою оселю.«Важлива навіть одна гривня. Із світу по нитці – а голому сорочка!» – кажуть постраждалі від пожежі.

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