Підтвердили перший випадок коронавірусу в ООС





Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у



“Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний. Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.



Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.



Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook “Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний. Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

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