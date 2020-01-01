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Підтвердили перший випадок коронавірусу в ООС

Підтвердили перший випадок коронавірусу в ООС
У поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

“Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний. Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

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Теги: ООС, коронавірус, поліцейський
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