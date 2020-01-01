Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9
Сьогодні, 09:25
В Україні зафіксували 21 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 27 травня в Україні - 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 321 новий випадок.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 932 випадки;
Волинська область — 814 випадків;
Дніпропетровська область — 905 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 660 випадків;
Закарпатська область — 1104 випадки;
Запорізька область — 420 випадків;
Івано-Франківська область — 1327 випадків;
Кіровоградська область — 489 випадків;
м. Київ — 2739 випадків;
Київська область — 1474 випадки;
Львівська область — 1443 випадки;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 853 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1514 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1126 випадків;
Харківська область — 959 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 381 випадок;
Чернівецька область — 3144 випадки;
Черкаська область — 393 випадки;
Чернігівська область — 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 27 травня в Україні - 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 321 новий випадок.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 932 випадки;
Волинська область — 814 випадків;
Дніпропетровська область — 905 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 660 випадків;
Закарпатська область — 1104 випадки;
Запорізька область — 420 випадків;
Івано-Франківська область — 1327 випадків;
Кіровоградська область — 489 випадків;
м. Київ — 2739 випадків;
Київська область — 1474 випадки;
Львівська область — 1443 випадки;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 853 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1514 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1126 випадків;
Харківська область — 959 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 381 випадок;
Чернівецька область — 3144 випадки;
Черкаська область — 393 випадки;
Чернігівська область — 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.
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