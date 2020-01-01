Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9

В Україні зафіксували 21 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 27 травня в Україні - 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 321 новий випадок.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 932 випадки;Волинська область — 814 випадків;Дніпропетровська область — 905 випадків;Донецька область — 155 випадків;Житомирська область — 660 випадків;Закарпатська область — 1104 випадки;Запорізька область — 420 випадків;Івано-Франківська область — 1327 випадків;Кіровоградська область — 489 випадків;м. Київ — 2739 випадків;Київська область — 1474 випадки;Львівська область — 1443 випадки;Луганська область — 45 випадків;Миколаївська область — 281 випадок;Одеська область — 853 випадки;Полтавська область — 267 випадків;Рівненська область — 1514 випадків;Сумська область — 166 випадків;Тернопільська область — 1126 випадків;Харківська область — 959 випадків;Херсонська область — 177 випадків;Хмельницька область — 381 випадок;Чернівецька область — 3144 випадки;Черкаська область — 393 випадки;Чернігівська область — 137 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.