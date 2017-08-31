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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня

Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня
Одужав житель Шацького району, в якого на початку травня діаностували коронавірус.

Про це в коментарі Район.Шацьк повідомила Леся Ткачук, завідувачка Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

З її слів, хворий із села Голядин після того, як зникли симптоми хвороби, двічі проходив ПЛР-тест. Дослідження аналізів показали негативний результат, тобто відсутність вірусу в організмі.

До слова, це вже другий випадок одужання в Шацькому районі. Першою здолала коронавірусну інфекцію жителька села Пульмо.

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Теги: одужання, Шацьк, житель, коронавірус
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