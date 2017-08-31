Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня





Про це в коментарі Леся Ткачук, завідувачка Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».



З її слів, хворий із села Голядин після того, як зникли симптоми хвороби, двічі проходив ПЛР-тест. Дослідження аналізів показали негативний результат, тобто відсутність вірусу в організмі.



До слова, це вже другий випадок одужання в Шацькому районі. Першою здолала коронавірусну інфекцію жителька села Пульмо.

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