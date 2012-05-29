Тато вижив на війні, але загинув на заробітках у Польщі: волонтери розповіли про дитину волинського атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Ярослав, якому невдовзі виповниться 6 років, син захисника, котрий служив у 51-шій ОМБр на посаді старшого механіка, водія тягача військової техніки. Демобілізувався у 2015 році, а згодом поїхав на заробітки до Польщі, де влаштувався у м. Познань водієм автобетонозмішувача. 19 червня 2017 року, перебуваючи на завантажуванні бетону Олександр був уражений струмом (10 тис. вольт) і після 6 днів перебування у реанімації без свідомості, на жаль помер. Жодної компенсації від польського працедавця родина не отримала.Для Ярослава його тато є безперечний авторитет. Вже сьогодні він каже: «Коли виросту буду таким же мужнім, і захищатиму нашу Україну». Малюк дуже сумує за своїм татком, який приходить до нього лише у снах, та говорить, що сильно любить. Він пригадує, як запускали разом повітряного змія, як їздили на машині, як дивились кожного вечора відео про трактори та автомобілі, вчили пісні та просто бавилися. Син дуже хоче бути схожим на свого татка, але йому не треба навіть старатись, бо він є його копією. Як зовні, так і характером: такий же веселий, добрий, справедливий, розумний, завжди знайде спільну мову з усіма.Хлопчик навчається в другому класі. В школі йому все до вподоби, особливо фізкультура, англійська мова, малювання та музика.А ще дуже любить різні машинки, будинки та роботів з лего. Тому на всі свята замовляє рідним конструктори та блейдери (останні – його нова любов). Має свій міні-автопарк, і для «залізних коней» навіть конструює швидкісні треки. Також дуже обожнює ліпити пластиліном, створювати різноманітні аплікації, їздити на велосипеді, вивчати вірші.Так як родина Мартиновичів живе у маленькому селі і дуже скромно – радощів дітям приносять навіть поїздки на маленькі відстані – до того ж таки Ковеля чи Луцька. А минулоріч завдяки волонтерам Ярик мав змогу побувати і у Львові. На разі саме ця поїздка для дитини закарбувалася найбільше, особливо дебютне катання на ковзанах та перший похід до широкоформатного кінотеатру на захоплюючий пригодницький фільм.Юний патріот пишається, що живе в Україні та дуже добре знає символи нашої держави. Із задоволенням декламує вірші про Україну, з великою любов’ю розповідає про прапор та герб.Мама Ольга щиро дякує всім небайдужим людям, що допомагають, і цінує будь яку підтримку, оскільки сім’я отримує лише мінімальну пенсію по втраті годувальника.Її синочкові не зайвими будуть речі та взуття на виріст. Також мама не проти отримувати вітальні листівки для дитини до дня народження. А зробити будь-який сюрприз для Ярославчика може кожен, привітавши його з восьмиріччям на свій розсуд.4149-4991-3128-5924 (Мартинович Ольга Петрівна)Ярослав Мартинович- невдовзі 8 років (29.05.2012).Ковельський р-н. Ріст: 131; Розмір взуття: 33-34.