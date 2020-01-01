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На Волині в аварії загинув 25-річний хлопець

На Волині в аварії загинув 25-річний хлопець
Увечері 26 травня у селі Дідичі Ківерцівського району сталася смертельна аварія, внаслідок якої одна людина загинула, ще один постраждалий – у лікарні.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що за кермом автомобіля Skoda був 22-річний водій. Він не впорався з керуванням і в’їхав у дерево на великій швидкості.

Через автотрощу, що стала наслідком такого небезпечного маневру, 25-річний пасажир легковика загинув, а водія госпіталізували.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває.

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Теги: Дідичі, аварія, загибель
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