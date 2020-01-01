На Волині в аварії загинув 25-річний хлопець

Увечері 26 травня у селі Дідичі Ківерцівського району сталася смертельна аварія, внаслідок якої одна людина загинула, ще один постраждалий – у лікарні.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що за кермом автомобіля Skoda був 22-річний водій. Він не впорався з керуванням і в’їхав у дерево на великій швидкості.Через автотрощу, що стала наслідком такого небезпечного маневру, 25-річний пасажир легковика загинув, а водія госпіталізували.Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває.