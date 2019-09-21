На Театральному майдані Луцька зносять бетонне «корито»

На Театральному майдані у Ццентрі Луцька нарешті зносять так зване «корито», яке роками псувало зовнішній вигляд головної площі міста і провокувало постійні скарги лучан.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник Луцького міського головиТериторію готують до будівництва нового фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд, котрий матиме світломузичне оформлення, підсвітку і комфортну відпочинкову територію.Нагадаємо, раніше повідомили, що фонтанПочаткова вартість проєкту реконструкції фонтана становила майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень.