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На Театральному майдані Луцька зносять бетонне «корито»

На Театральному майдані Луцька зносять бетонне «корито»
На Театральному майдані у Ццентрі Луцька нарешті зносять так зване «корито», яке роками псувало зовнішній вигляд головної площі міста і провокувало постійні скарги лучан.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Територію готують до будівництва нового фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд, котрий матиме світломузичне оформлення, підсвітку і комфортну відпочинкову територію.



Нагадаємо, раніше повідомили, що фонтан відкриють до Дня містай, який Луцьк святкуватиме 7 вересня.

Початкова вартість проєкту реконструкції фонтана становила майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень.

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Теги: фонтан, корито, Театральний майдан, Луцьк
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