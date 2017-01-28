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Волинська поліція затримала п'ятеро злодіїв, які з насильством відбирали гаманці та сумочки

Волинська поліція затримала п'ятеро злодіїв, які з насильством відбирали гаманці та сумочки
У Нововолинську поліцейські затримали п'ятеро осіб, причетних до низки грабежів.

Ними виявилися місцеві мешканці віком від 17 до 45 років, повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Правопорушники із застосуванням насильства грабували громадян, відбираючи речі потерпілих – гаманці та сумочки.

Усім зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано міру запобіжного: троє із них перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом.

Окрім цього, правоохоронці викрили 35-річну місцеву жительку у трьох пограбуваннях. Зловмисниця відкрито викрадала алкоголь та продукти харчування із магазинів Нововолинська.


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Теги: Нововолинськ, злодії, затримання
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