Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик





Про це Інформаційному агентству



ДТП сталася на перехресті вулиці Ківерцівської з вулицею Стрілецькою.



Зі слів очевидців, водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції з іншим транспортним засобом, а також не врахував погодні умови, зокрема мокре асфальтне покриття, що значно збільшує гальмівний шлях автомобіля.



Внаслідок ДТП постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій вантажівки зіткнувся з легковиком Chevrolet, трапилась у Луцьку 27 травня близько 9:30.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП сталася на перехресті вулиці Ківерцівської з вулицею Стрілецькою.Зі слів очевидців, водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції з іншим транспортним засобом, а також не врахував погодні умови, зокрема мокре асфальтне покриття, що значно збільшує гальмівний шлях автомобіля.Внаслідок ДТП постраждалих немає.

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