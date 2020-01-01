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Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик

Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій вантажівки зіткнувся з легковиком Chevrolet, трапилась у Луцьку 27 травня близько 9:30.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП сталася на перехресті вулиці Ківерцівської з вулицею Стрілецькою.

Зі слів очевидців, водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції з іншим транспортним засобом, а також не врахував погодні умови, зокрема мокре асфальтне покриття, що значно збільшує гальмівний шлях автомобіля.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.
Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик
Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик

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Теги: аварія, Луцьк
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