Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик
Сьогодні, 11:02
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій вантажівки зіткнувся з легковиком Chevrolet, трапилась у Луцьку 27 травня близько 9:30.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП сталася на перехресті вулиці Ківерцівської з вулицею Стрілецькою.
Зі слів очевидців, водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції з іншим транспортним засобом, а також не врахував погодні умови, зокрема мокре асфальтне покриття, що значно збільшує гальмівний шлях автомобіля.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП сталася на перехресті вулиці Ківерцівської з вулицею Стрілецькою.
Зі слів очевидців, водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції з іншим транспортним засобом, а також не врахував погодні умови, зокрема мокре асфальтне покриття, що значно збільшує гальмівний шлях автомобіля.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
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