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«Укрзалізниця» відновлює рух: коли та куди поїдуть потяги

«Укрзалізниця» відновлює рух: коли та куди поїдуть потяги
В рамках чергового послаблення карантину в Україні планують відновити роботу залізничного транспорту.

Залізничні пасажирські перевезення, згідно із заявою Міністерства охорони здоров’я, планують запустити з 1 червня – саме тоді почнеться 3-й етап послаблення карантину, - пише УНІАН.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що залізничне сполучення в Україні буде відновлено раніше, ніж анонсував Кабінет міністрів – поїзди почнуть курсувати не з 1 червня, а вже цього тижня.

Коли й куди вирушать перші потяги

26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.

Йдеться про поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг. Ілюстрація REUTERS Невдовзі було відкрито продаж ще на 9 поїздів далекого прямування. Так, з 1 червня у рейси вирушать також поїзди №8/7 Одеса-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ, №53/54 Дніпро-Одеса, №63/64 Харків-Київ, №105/106 Київ-Одеса і №791/792 Київ-Кременчук, №81/82 Харків-Новоолексіївка, №125/126 Київ-Костянтинівка і №10/9 Київ-Маріуполь.

Особливості відновлення залізничного руху

Поїзди, згідно із відповідною постановою Кабміну, будуть напівпустими. Так, наразі продаються квитки на 50% місць у потягах. Виняток становить лише поїзд №7/8 Одеса-Харків – там продається 100% місць. Квитки можна придбати онлайн, а також у касах на залізничних вокзалах.

Правила користування потягами: вимоги та рекомендації

В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у потяги. Основними правилами, зокрема, є такі: пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках; вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

При цьому в "Укрзалізниці" додали, що вагони поїзда перед та після кожного рейсу проходитимуть санобробку, а провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.


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Теги: транспорт, Укрзалізниця
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