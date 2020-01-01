вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку посеред вулиці побили та пограбували молодого чоловіка

У Луцьку посеред вулиці побили та пограбували молодого чоловіка
У Луцьку поліція викрила місцевого жителя у грабежі тритижневої давності.

Учора до поліції із заявою звернувся 32-річний лучанин. Потерпілий повідомив, що по вулиці Ковельській невідомий чоловік його побив та пограбував, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон «Honor 8» орієнтовною вартістю 5 тисяч гривень. Пригода трапилася у середу, 6 травня.

Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний місцевий житель. До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, грабіжник, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі знайшли тіла двох українців, які човном попливли на закупи
Сьогодні, 12:10
У Рожищі злодії-рецидивісти обікрали школу
Сьогодні, 11:57
У Луцьку посеред вулиці побили та пограбували молодого чоловіка
Сьогодні, 11:42
«Укрзалізниця» відновлює рух: коли та куди поїдуть потяги
Сьогодні, 11:34
Аварія у Луцьку: вантажівка в'їхала у легковик
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю
25 травень, 14:25
Заарештували лучанина, який в медичній масці пограбував магазин Заарештували лучанина, який в медичній масці пограбував магазин
14 квітень, 18:22
У Луцьку чоловік в медичній масці пограбував магазин. ВІДЕО У Луцьку чоловік в медичній масці пограбував магазин. ВІДЕО
10 квітень, 16:36
У центрі Луцька патрульні затримали грабіжника У центрі Луцька патрульні затримали грабіжника
10 квітень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залишилося менше 50 контейнерів: Старий ринок показали з висоти. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
 0
У Польщі знайшли тіла двох українців, які човном попливли на закупи
Сьогодні, 12:10
 0
У Рожищі злодії-рецидивісти обікрали школу
Сьогодні, 11:57
 0
У Луцьку посеред вулиці побили та пограбували молодого чоловіка
Сьогодні, 11:42
 0
«Укрзалізниця» відновлює рух: коли та куди поїдуть потяги
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8