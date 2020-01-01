У Луцьку посеред вулиці побили та пограбували молодого чоловіка

У Луцьку поліція викрила місцевого жителя у грабежі тритижневої давності.Учора до поліції із заявою звернувся 32-річний лучанин. Потерпілий повідомив, що по вулиці Ковельській невідомий чоловік його побив та пограбував, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон «Honor 8» орієнтовною вартістю 5 тисяч гривень. Пригода трапилася у середу, 6 травня.Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний місцевий житель. До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.