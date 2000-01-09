Де на Волині не буде світла 28 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Лудин, бригада
2. 9:00-17:00
Євро Фут Груп
с. Микитичі
с. Стенжаричі, Полом’яне, Заброди
3. 9:00-17:00
с. Маркелівка вул. Центральна
Горохівський район
1. 9.00-17.00
с.Ржищів
вул Набережна,
Селянська, Ліщинська
2. 9.00-17.00
с.Ватин вул.Володимирівська, Середня, Центральна.
Іваничівський район
1. 9:30-16:00
ФОП Грицак
ФОП Янощук
ФОП Лазник
ФОП Лапін
ФОП Зінчук
ФОП Кротон
ФОП Романюк с. Низкиничі (повністю),
с. Гряди (повністю),
с. Хренів (повністю),
с. Тишковичі, Провулок 6
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
с. Сошично, вул. Тиха
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-137 09:00-17:00 ФОП Мамчур Вадим Павлович - торговий кіоск
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- торговий кіоск
ФОП Коханюк Тетяна Федорівна - магазин
м. Ківерці
вул.Стуса,
вул.Боженка ,
вул.Залізниця,
вул.Васильєва,
вул.Сагайдачного,
вул.Смолярня,
вул.Корольова,
вул.Яворницького,
вул.Гвардійська,
вул.45 років Перемоги,
вулПрилісна,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00 с.Словатичі
вул. Перемоги
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00 с. Дерно
вул. Ставківська,
вул. Першотравнева,
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-509 09:00-17:00 с.Башлики – магазин, медпункт, церква
ФОП Лебідь Олександр Олександрович - магазин
ФОП Януль Олександр Олександрович - магазин
с.Башлики
вул.Шкільна,
вул.Шаваріна,
вул.Набережна,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №705 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Білопіль вул.Шевченка, Степова
2. 9-00-17-00
ДНЗ, магазин, ФАП
с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець
2. ПЛ-04 КТП-258 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, с. Світязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-03. 10:00-18:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 м. Нововолинськ
УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Ст.Вижва вул:Колгоспна,Підлісна,Польова
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-57 Л-1 10:00-16:30 СКЗ с.Клюйськ
3. ПЛ-10 кВ Л-24-03 від ЗТП-188 до КТП-185,
КТП-240
КТП-185 10:00-16:30 СВК «Дружба»- тр.бригада, млин, комора, гуртожиток 1,2, зерносклад, артсвердловина, церква, лікарня, котельня, дит.садок, дільниця вет.медецини. с.Купичів вул.Гагаріна, Дружби, пров.Петрова, Гаркуші, Дружби народів
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-352 9:30-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - башня с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-268 13:00-16:30 ФГ «Новий світанок»- бригада с.Ставки
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Лудин, бригада
2. 9:00-17:00
Євро Фут Груп
с. Микитичі
с. Стенжаричі, Полом’яне, Заброди
3. 9:00-17:00
с. Маркелівка вул. Центральна
Горохівський район
1. 9.00-17.00
с.Ржищів
вул Набережна,
Селянська, Ліщинська
2. 9.00-17.00
с.Ватин вул.Володимирівська, Середня, Центральна.
Іваничівський район
1. 9:30-16:00
ФОП Грицак
ФОП Янощук
ФОП Лазник
ФОП Лапін
ФОП Зінчук
ФОП Кротон
ФОП Романюк с. Низкиничі (повністю),
с. Гряди (повністю),
с. Хренів (повністю),
с. Тишковичі, Провулок 6
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
с. Сошично, вул. Тиха
Ківерцівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-137 09:00-17:00 ФОП Мамчур Вадим Павлович - торговий кіоск
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- торговий кіоск
ФОП Коханюк Тетяна Федорівна - магазин
м. Ківерці
вул.Стуса,
вул.Боженка ,
вул.Залізниця,
вул.Васильєва,
вул.Сагайдачного,
вул.Смолярня,
вул.Корольова,
вул.Яворницького,
вул.Гвардійська,
вул.45 років Перемоги,
вулПрилісна,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00 с.Словатичі
вул. Перемоги
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00 с. Дерно
вул. Ставківська,
вул. Першотравнева,
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-509 09:00-17:00 с.Башлики – магазин, медпункт, церква
ФОП Лебідь Олександр Олександрович - магазин
ФОП Януль Олександр Олександрович - магазин
с.Башлики
вул.Шкільна,
вул.Шаваріна,
вул.Набережна,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №705 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Білопіль вул.Шевченка, Степова
2. 9-00-17-00
ДНЗ, магазин, ФАП
с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець
2. ПЛ-04 КТП-258 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, с. Світязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-03. 10:00-18:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 м. Нововолинськ
УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Ст.Вижва вул:Колгоспна,Підлісна,Польова
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-57 Л-1 10:00-16:30 СКЗ с.Клюйськ
3. ПЛ-10 кВ Л-24-03 від ЗТП-188 до КТП-185,
КТП-240
КТП-185 10:00-16:30 СВК «Дружба»- тр.бригада, млин, комора, гуртожиток 1,2, зерносклад, артсвердловина, церква, лікарня, котельня, дит.садок, дільниця вет.медецини. с.Купичів вул.Гагаріна, Дружби, пров.Петрова, Гаркуші, Дружби народів
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-352 9:30-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - башня с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-268 13:00-16:30 ФГ «Новий світанок»- бригада с.Ставки
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