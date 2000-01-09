Де на Волині не буде світла 28 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00с. Лудин, бригада2. 9:00-17:00Євро Фут Групс. Микитичіс. Стенжаричі, Полом’яне, Заброди3. 9:00-17:00с. Маркелівка вул. Центральна1. 9.00-17.00с.Ржищіввул Набережна,Селянська, Ліщинська2. 9.00-17.00с.Ватин вул.Володимирівська, Середня, Центральна.1. 9:30-16:00ФОП ГрицакФОП ЯнощукФОП ЛазникФОП ЛапінФОП ЗінчукФОП КротонФОП Романюк с. Низкиничі (повністю),с. Гряди (повністю),с. Хренів (повністю),с. Тишковичі, Провулок 61. 10:00 – 17:00с. Сошично, вул. Тиха1. ПЛ 0,4 кВ від ЗТП-137 09:00-17:00 ФОП Мамчур Вадим Павлович - торговий кіоскФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- торговий кіоскФОП Коханюк Тетяна Федорівна - магазинм. Ківерцівул.Стуса,вул.Боженка ,вул.Залізниця,вул.Васильєва,вул.Сагайдачного,вул.Смолярня,вул.Корольова,вул.Яворницького,вул.Гвардійська,вул.45 років Перемоги,вулПрилісна,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00 с.Словатичівул. Перемоги3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-317 09:00-17:00 с. Дерновул. Ставківська,вул. Першотравнева,4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-509 09:00-17:00 с.Башлики – магазин, медпункт, церкваФОП Лебідь Олександр Олександрович - магазинФОП Януль Олександр Олександрович - магазинс.Башликивул.Шкільна,вул.Шаваріна,вул.Набережна,1.9:00-17:00ФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд"Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В.ФОП Колотюк П.М. с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білин2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №705 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ПТМ"Ковельтепло"ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця1. 9:00-17:00с.Білопіль вул.Шевченка, Степова2. 9-00-17-00ДНЗ, магазин, ФАПс.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, ЛокачинськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-04 КТП-317 9:00 – 17:00 Побут с. Масловець2. ПЛ-04 КТП-258 9:00 – 17:00Побут, Магазини, с. СвітязьВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-45-03. 10:00-18:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 м. НововолинськУЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.6. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)1. 10:00-17:00Ст.Вижва вул:Колгоспна,Підлісна,Польова1. ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів2. ПЛ-0,4 кВКТП-57 Л-1 10:00-16:30 СКЗ с.Клюйськ3. ПЛ-10 кВ Л-24-03 від ЗТП-188 до КТП-185,КТП-240КТП-185 10:00-16:30 СВК «Дружба»- тр.бригада, млин, комора, гуртожиток 1,2, зерносклад, артсвердловина, церква, лікарня, котельня, дит.садок, дільниця вет.медецини. с.Купичів вул.Гагаріна, Дружби, пров.Петрова, Гаркуші, Дружби народів4. ПЛ-0,4 кВКТП-352 9:30-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - башня с.м.т.Турійськ вул.Енергетиків5. ПЛ-0,4 кВКТП-268 13:00-16:30 ФГ «Новий світанок»- бригада с.Ставки