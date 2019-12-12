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У Рожищі злодії-рецидивісти обікрали школу

У Рожищі злодії-рецидивісти обікрали школу
У райцентрі Рожище поліцейські розкрили крадіжку зі школи.

Злодіями виявилися жителі райцентру 46-ти та 36-ти років, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Під час досудового слідства встановили, що правопорушники викрадали із території загальноосвітнього закладу шкільні парти й стільці та продавали.

Учора поліцейські заскочили зловмисників під час скоєння чергової крадіжки. Частину меблів вилучили та повернули школі. Точна кількість викраденого та сума збитків встановлюється. Обоє волинян уже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

Слідчі за фактом крадіжки відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення їм підозри у скоєному злочині. Триває досудове слідство.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Рожище, школа, крадіжка
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