У Польщі знайшли тіла двох українців, які човном попливли на закупи





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Сам процес пошуку був ускладнений через те, що озеро досить замулене: мул сягає до 1 метра. Тіла виловили неподалік від берега. Загиблим чоловікам було 31 та 36 років.



Нагадаємо,



Двох українців, які зникли в Щецинській затоці, так і не знайшли

Пошуки зниклих чоловіків на воді та на березі результатів не принесли. Після цього рятувальники переключилися на прочісуванні дна, адже основна версія була, що українці потонули.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі знайшли тіла двох чоловіків з України, яких шукали майже тиждень.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на 24kurier.pl, рятувальники віднайшли загиблих громадян України у вівторок, 26 травня, на дні Нововарпінського озера, розташованого в Щецинській затоці.Сам процес пошуку був ускладнений через те, що озеро досить замулене: мул сягає до 1 метра. Тіла виловили неподалік від берега. Загиблим чоловікам було 31 та 36 років.Нагадаємо, обоє українців зникли в неділю ввечері, 17 травня, в Щецинській затоці. Вони позичили моторного човна, щоб попливти ним на закупи, але назад не повернулися. Човен знайшли перевернутим наступного дня.Двох українців, які зникли в Щецинській затоці, так і не знайшлиПошуки зниклих чоловіків на воді та на березі результатів не принесли. Після цього рятувальники переключилися на прочісуванні дна, адже основна версія була, що українці потонули.

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