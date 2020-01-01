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У Польщі знайшли тіла двох українців, які човном попливли на закупи

У Польщі знайшли тіла двох українців, які човном попливли на закупи
У Польщі знайшли тіла двох чоловіків з України, яких шукали майже тиждень.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на 24kurier.pl, рятувальники віднайшли загиблих громадян України у вівторок, 26 травня, на дні Нововарпінського озера, розташованого в Щецинській затоці.

Сам процес пошуку був ускладнений через те, що озеро досить замулене: мул сягає до 1 метра. Тіла виловили неподалік від берега. Загиблим чоловікам було 31 та 36 років.

Нагадаємо, обоє українців зникли в неділю ввечері, 17 травня, в Щецинській затоці. Вони позичили моторного човна, щоб попливти ним на закупи, але назад не повернулися. Човен знайшли перевернутим наступного дня.

Двох українців, які зникли в Щецинській затоці, так і не знайшли
Пошуки зниклих чоловіків на воді та на березі результатів не принесли. Після цього рятувальники переключилися на прочісуванні дна, адже основна версія була, що українці потонули.

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Теги: українці, утоплення, Польща, пошук, чоловіки
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