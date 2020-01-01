ТОВ «Фрукти Полісся» зробило заяву про захист честі, гідності та ділової репутації*

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрукти Полісся» здійснює діяльність з вирощування ягідних культур на земельній ділянці площею 53,4417 га, розташованій у Ківерцівському району. Це ділянка за межами населених пунктів Омельненської сільської ради Тростянецької ОТГ.Для забезпечення господарських потреб товариства на території господарства проводиться будівництво будівель сільськогосподарського призначення.Запевняють, що свою діяльність товариство провадить прозоро, відкрито для громадськості та виключно в правовому полі з дотриманням усіх норм чинного законодавств, що регламентують вказану вище діяльність, а також з отриманням необхідних дозволів та погоджень у відповідних компетентних органах державної влади та місцевого самоврядування.Ткож додають, що господарська діяльність підприємства сприяє створення нових робочих місць, збільшенню інвестицій в економіку України та надходженням коштів у бюджети різних рівнів.«У зв’язку з чим повідомляємо про недопустимість поширення необґрунтованої, бездоказової та недостовірної інформації про діяльність Товариства, а також необґрунтованих звернень в державні органи, що може призвести до перешкоджання та призупинення діяльності Товариства.Поширення недостовірної інформації про Товариство, порушує майнові та немайнові права Товариства та завдає шкоди діловій репутації.Поширення необґрунтованої, бездоказової та недостовірної інформації про діяльність Товариства буде розцінюватись Товариством, як перешкоджання (протидія) законній господарській діяльності, що змушуватиме останнє відстоювати свої права та інтереси, в тому числі шляхом звернення до правоохоронних та судових органів та притягнення осіб, що поширили недостовірну інформацію про Товариство та здійснюють протидію законній господарській діяльності до відповідальності, у тому числі із відшкодуванням матеріальної шкоди.Ми відкриті для діалогу, а тому свої пропозиції та зауваження щодо діяльності Товариства просимо надсилати за адресою: 33016, Рівненська обл., м. Рівне, вул., Будівельників, буд., 6-В», - йдеться у заяві адміністрації ТОВ «Фрукти Полісся».